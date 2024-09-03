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Украина. Первая лига
03 сентября 2024, 22:25 | Обновлено 03 сентября 2024, 23:07
3922
8

Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата

«Хуст» прекратит выступления в Первой лиге

03 сентября 2024, 22:25 | Обновлено 03 сентября 2024, 23:07
3922
8
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
ФК Хуст

Украинский футбольный клуб «Хуст» откажется от выступлений в Первой лиге Украины.

По информации портала ТаТоТаке, завтра закарпатский клуб официально объявит о своем решении. Причина такого решения – финансовые сложности.

Разговоры вокруг снятия «Хуста» ходили еще в июле, но команда в итоге начала новый сезон и успела отыграть три матча в Первой лиге и поединок Кубка Украины.

Напомним, ранее «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат. Позже стало известно, что Сираш уже проходит военную службу на харьковском направлении.

Сейчас «Хуст» занимает последнее место в группе А Первой лиги. В активе команды ноль очков.

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Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 9
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Віталій Ткачук
Поясніть мені, чому мають воювати металурги, енергетики, хлібороби, а спортсмени ні? Він що за збірну грає? Я ходжу на своїх двох, але вже ніколи не зіграю в футбол, не покатаюся на сноуборді, бо бамбас визволяв. 
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+1
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contr
А де Залужний Резніков !? Щось вони язики в сраки позапихали і мовчать☝️😂😂😂
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0
fedd1979
Якщо люди не хочуть воювати - війну потрібно припиняти? Це не очевидно? Скільки ще території і людей має втратити Зеленський, щоб визнати це? І майте на увазі, що всі мінуси будуть від людей, які самі не воюють і гинути не збираються
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
moysha
всю команду мобілізувати негайно
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-3
Nick.Grabowski
Якщо ви пропагандон зе-режиму - у вас броня.
Якщо ви лакей зе-режиму - у вас броня.
Якщо ви підтримували януковича з 2003 по 2013 - у вас броня.
Якщо ви служите зе-олігархам - у вас броня. 
Якщо ви на чорне кажете біле, а на біле кажете чорне - у вас броня. 
Якщо ви політична проститутка, лицемір, цинічний та брехливий мерзотник або ж просто мега тупий - у вас броня. 
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-4
Gargantua81
ловите теперь эти качи в Тысе
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-4
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