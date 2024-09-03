Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
«Хуст» прекратит выступления в Первой лиге
Украинский футбольный клуб «Хуст» откажется от выступлений в Первой лиге Украины.
По информации портала ТаТоТаке, завтра закарпатский клуб официально объявит о своем решении. Причина такого решения – финансовые сложности.
Разговоры вокруг снятия «Хуста» ходили еще в июле, но команда в итоге начала новый сезон и успела отыграть три матча в Первой лиге и поединок Кубка Украины.
Напомним, ранее «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат. Позже стало известно, что Сираш уже проходит военную службу на харьковском направлении.
Сейчас «Хуст» занимает последнее место в группе А Первой лиги. В активе команды ноль очков.
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