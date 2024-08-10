Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Николай Сираш проходит службу в ВСУ на харьковском направлении
7 мая 2024 года клуб Первой лиги Украины «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат.
По информации источника, Сираш уже проходит службу в Вооруженных Силах Украины. Сначала футболист был отправлен на обучение в УЦ «Десна», после чего Сираш был направлен в одну из воинских частей Сил обороны Украины на харьковское направление.
Ранее главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин прокомментировал ситуацию с мобилизацией его подопечного Николая Сираша.
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