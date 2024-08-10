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Украина. Первая лига
10 августа 2024, 23:22 | Обновлено 11 августа 2024, 00:10
3432
2

Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК

Николай Сираш проходит службу в ВСУ на харьковском направлении

10 августа 2024, 23:22 | Обновлено 11 августа 2024, 00:10
3432
2
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
ФК Хуст. Николай Сираш

7 мая 2024 года клуб Первой лиги Украины «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат.

По информации источника, Сираш уже проходит службу в Вооруженных Силах Украины. Сначала футболист был отправлен на обучение в УЦ «Десна», после чего Сираш был направлен в одну из воинских частей Сил обороны Украины на харьковское направление.

Ранее главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин прокомментировал ситуацию с мобилизацией его подопечного Николая Сираша.

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Николай Сираш чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская ассоциация футбола российско-украинская война мобилизация Хуст
Дмитро Олійник Источник: Брутальный футбол
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Комментарии 2
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New Zealander
Яка би не була в нього мотивація але це краще ніж нічого. Тому я за примусову мобілізацію. Вона необхідна для виживання країни. 
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