Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК

7 мая 2024 года клуб Первой лиги Украины «Хуст» сообщил, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат.

По информации источника, Сираш уже проходит службу в Вооруженных Силах Украины. Сначала футболист был отправлен на обучение в УЦ «Десна», после чего Сираш был направлен в одну из воинских частей Сил обороны Украины на харьковское направление.

Ранее главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин прокомментировал ситуацию с мобилизацией его подопечного Николая Сираша.