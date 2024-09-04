Кейс Фигу. Реал хочет подписать звездного полузащитника Барселоны
Мадридский клуб интересуется Френки де Йонгом
Мадридский «Реал» интересуется нидерландским полузащитником каталонской «Барселоны» Френки де Йонгом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, 27-летний футболист на данный момент не имеет достаточное доверие от своего клуба, чем могут воспользоваться «сливочные».
Контракт игрока с «сине-гранатовыми» действует до лета 2026 года, что может помочь «Реалу» в переговорах о трансфере.
Прямые переходы из «Барселоны» в «Реал» и наоборот не является частым событием в футболе, ведь эти 2 клуба являются непримиримыми врагами. Самый популярный случай трансфера из «Барсы» в «Реал» является переход Луиша Фигу в 2000 году, за что позже фанаты «блауграны» возненавидели португальца.
В сезоне 2023/24 Френки де Йонг провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется полузащитником «Ман Сити» Родри.
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