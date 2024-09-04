Кейс Фигу. Реал хочет подписать звездного полузащитника Барселоны

Мадридский «Реал» интересуется нидерландским полузащитником каталонской «Барселоны» Френки де Йонгом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 27-летний футболист на данный момент не имеет достаточное доверие от своего клуба, чем могут воспользоваться «сливочные».

Контракт игрока с «сине-гранатовыми» действует до лета 2026 года, что может помочь «Реалу» в переговорах о трансфере.

Прямые переходы из «Барселоны» в «Реал» и наоборот не является частым событием в футболе, ведь эти 2 клуба являются непримиримыми врагами. Самый популярный случай трансфера из «Барсы» в «Реал» является переход Луиша Фигу в 2000 году, за что позже фанаты «блауграны» возненавидели португальца.

В сезоне 2023/24 Френки де Йонг провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется полузащитником «Ман Сити» Родри.