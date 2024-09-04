Расписание матчей с участием украинок на US Open на 4 сентября
В среду на корты Нью-Йорка выйдут две украинки
4 сентября на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две украинки.
Людмила Киченок сыграет матч 1/2 финала парного разряда в дуэте с Аленой Остапенко.
Елизавета Котляр продолжит выступления в парном разряде в соревнованиях юниоров.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
US Open. 1/2 финала женского парного разряда
Louis Armstrong Stadium. 3 запуск (не ранее 22:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [7] – Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова [10]
US Open. Юниоры. Второй раунд парного разряда
Корт №6. 4 запуск (22:30*)
Елизавета Котляр / Моника Станкевич [6] – Тереза Крейчова / Элишка Тихачкова
*ориентировочное время начала по Киеву
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