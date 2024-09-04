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Сборная УКРАИНЫ
04 сентября 2024, 15:16 | Обновлено 04 сентября 2024, 15:57
193
0

Сергей РЕБРОВ: «Сейчас каждая игра за сборную Украины – очень серьезная»

Главный тренер сборной Украины рассказал о важности Лиги наций и оценил соперников в группе

04 сентября 2024, 15:16 | Обновлено 04 сентября 2024, 15:57
193
0
Сергей РЕБРОВ: «Сейчас каждая игра за сборную Украины – очень серьезная»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о важности Лиги наций и оценил соперников в группе:

«Сейчас каждая игра за сборную Украины – очень серьезная. Я говорил об этом подопечным. Не имеет значения, какой статус имеет турнир, будь то товарищеская встреча или нет. Мы попали на чемпионат Европы благодаря Лиге наций. Ребята это понимают. Хотя эти матчи имеют статус, близкий к товарищескому, они дают шанс попасть на чемпионат мира. Мы очень серьезно относимся к этому турниру.

Все сборные выступали на Евро, у нас есть много информации о этих командах. Только Грузия попала на европейское первенство через плей-офф, а Чехия и Албания – напрямую. Поэтому мы очень серьезно относимся к этим сборным. Нет разницы, против кого мы играем. Мы это показали в предыдущем отборочном цикле. Мы должны думать о себе и готовиться очень серьезно».

В этом месяце сборная Украины проведет 2 матча. 7 сентября в Праге национальная команда примет команду Албании в 1-м туре группы В1 Лиги наций, а 10-го числа в той же столице Чехии сыграет выездной матч с хозяевами.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций
Алексей Тиньков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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