Сборная Украины под руководством Сергея Реброва продолжает подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций 2024/25.

В воскресенье, 1 сентября, представители «Динамо» отправились в Кишинев из Киева, а игроки «Шахтера» взяли курс на столицу Молдовы из Кривого Рога. В понедельник, 2 сентября, утром футболисты из УПЛ вылетели в Прагу, где в гостинице к ним постепенно присоединились легионеры.

В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Праге. 7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

ФОТО. Ребров готовит команду. Тренировка сборной Украины в Праге

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировка в Праге, готовясь к Лиге наций