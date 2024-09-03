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Молодежные турниры
03 сентября 2024, 20:08 | Обновлено 03 сентября 2024, 20:17
113
0

ВИДЕО. Украинская молодежка прибыла в Ригу и готовится к матчу с сербами

Команда Унаи Мельгосы начала подготовку к матчам отбора к Евро-2025 U-21

03 сентября 2024, 20:08 | Обновлено 03 сентября 2024, 20:17
113
0
ВИДЕО. Украинская молодежка прибыла в Ригу и готовится к матчу с сербами
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 собралась на сборы в Риге, столице Латвии.

Команда Унаи Мельгосы начала подготовку к очередным поединкам квалификации Евро-2025 U-21.

6 сентября состоится матч Украина – Сербия, который пройдет в Риге на LNK Sporta Parks. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

10 сентября в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс пройдет поединок Северная Ирландия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Украинская молодежка прибыла в Ригу и готовится к матчу с сербами

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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