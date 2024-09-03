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Молодежные турниры
03 сентября 2024, 19:23 | Обновлено 03 сентября 2024, 19:29
285
0

ФОТО. Сборная Украины U-21 провела первую тренировку в Риге

Украинская молодежка готовится к матчам против Сербии и Северной Ирландии

03 сентября 2024, 19:23 | Обновлено 03 сентября 2024, 19:29
285
0
ФОТО. Сборная Украины U-21 провела первую тренировку в Риге
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 собралась на сборы в Риге, столице Латвии.

Команда Унаи Мельгосы начала подготовку к очередным поединкам квалификации Евро-2025 U-21.

6 сентября состоится матч Украина – Сербия, который пройдет в Риге на LNK Sporta Parks. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

10 сентября в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс пройдет поединок Северная Ирландия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Шахтер Донецк), Яков Кинарейкин (Карпаты Львов).

Защитники: Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция), Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), Роман Дидык, Виталий Роман (оба – Рух Львов), Тарас Михавко (Динамо Киев), Илья Крупский (Ворскла Полтава), Артем Смоляков (Полесье Житомир).

Полузащитники: Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Максим Мельниченко, Олег Очеретько (оба – Карпаты Львов), Валентин Рубчинский, Назар Волошин, Максим Брагару (все – Динамо Киев), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Александр Яцык (Заря Луганск), Олег Федор, Илья Квасница, Ярослав Карабин (все – Рух Львов), Максим Хлань (Лехия, Польша).

Нападающие: Игорь Краснопир (Рух Львов), Игорь Горбач (Заря Луганск).

Фотогалерея

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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