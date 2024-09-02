Молодежные турниры02 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 14:03
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ФОТО. Молодежная сборная отправилась на сбор перед матчами отбора ЧЕ-2025
Украина U-21 в сентябре сыграет против команд Сербии и Северной Ирландии
02 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 14:03
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Молодежная сборная Украины отправилась на подготовительный сбор перед матчами отбора к Евро-2025 U-21.
Следующие поединки подопечные Унаи Мельгосы проведут против Сербии и Северной Ирландии.
Матч Украины U-21 против Сербии U-21 состоится в Риге 6 сентября.
10 сентября сине-желтые сыграют в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс против Северной Ирландии U-21.
ФОТО. Молодежная сборная отправилась на сбор перед матчами отбора ЧЕ-2025
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