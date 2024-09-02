Молодежная сборная Украины отправилась на подготовительный сбор перед матчами отбора к Евро-2025 U-21.

Следующие поединки подопечные Унаи Мельгосы проведут против Сербии и Северной Ирландии.

Матч Украины U-21 против Сербии U-21 состоится в Риге 6 сентября.

10 сентября сине-желтые сыграют в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс против Северной Ирландии U-21.

ФОТО. Молодежная сборная отправилась на сбор перед матчами отбора ЧЕ-2025