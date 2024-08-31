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Молодежные турниры
31 августа 2024, 03:07 | Обновлено 31 августа 2024, 03:19
51
0

Бесплатные билеты. Вход на матч Украины U-21 с сербами будет свободным

Игра квалификации Евро-2025 U-21 пройдет 6 сентября в 19:00 в Риге

31 августа 2024, 03:07 | Обновлено 31 августа 2024, 03:19
51
0
Бесплатные билеты. Вход на матч Украины U-21 с сербами будет свободным
УАФ

6 вересня у кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи 2025 U-21 відбудеться матч Україна – Сербія.

Гра пройде в латвійській Ризі на LNK Sporta Parks. Початок гри – о 19:00 за місцевим (та київським) часом.

Вхід на стадіон під час матчу між Україною та Сербією буде вільним.

Аби отримати квитки (не більше двох на один акаунт), треба зареєструватися за посиланням та обрати відповідний сектор.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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