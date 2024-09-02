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Украина. Вторая лига
02 сентября 2024, 11:09 | Обновлено 02 сентября 2024, 11:23
1378
0

Бывший полузащитник сборной Украины возглавил любительский клуб

Также новое место работы получил Руслан Костышин

02 сентября 2024, 11:09 | Обновлено 02 сентября 2024, 11:23
1378
0
Бывший полузащитник сборной Украины возглавил любительский клуб
ФК Колос. Руслан Костышин

Как стало известно Sport.ua, экс-игрок «Днепра» и бывший главный тренер «Колоса» Руслан Костышин работает тренером-консультантом любительского «Днестра» из Залещиков, что в Тернопольской области.

Возглавил же эту команду, уверенно лидирующую в группе 1 первенства ААФУ, еще один бывший футболист «Днепра», экс-полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев.

В следующем сезоне «Днестр» собирается дебютировать во Второй лиге.

Кроме того, Олег Шелаев и Руслан Костышин также работают экспертами на УПЛ-ТВ и выступают за ветеранскую сборную Украины.

Ранее тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил о повреждении у лидера «Динамо», который может пропустить матчи Лиги наций с Албанией и Чехией 7 и 10 сентября.

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Руслан Костышин инсайд аматорский футбол Вторая лига Украины Олег Шелаев
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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