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Испания
04 сентября 2024, 00:53 | Обновлено 04 сентября 2024, 00:54
28
0

Дани Ольмо рассказал свои впечатления от одноклубника

Полузащитник в восторге от Рафиньи

04 сентября 2024, 00:53 | Обновлено 04 сентября 2024, 00:54
28
0
Дани Ольмо рассказал свои впечатления от одноклубника
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо и Рафинья

Испанский хавбек «Барселоны» Дани Ольмо выразил свое мнение о бразильском вингере каталонцев Рафинью:

«Мы с Рафой сыгрались с самого начала. Он очень хороший игрок и отличный человек, который помогает в раздевалке молодым игрокам и мне, когда я только пришел. Это игрок, который лично мне очень нравится, и упорно работает для команды».

Испанец и бразилец сыграли за «Барселону» бок о бок 2 матча, оба из которых каталонцы выиграли.

Ольмо перешел в «Барселону» из «РБ Лейпцига» за 55 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего испанца в 60 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Ольмо провел за «РБ Лейпциг» в Бундеслиге 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

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Дани Ольмо Рафинья Диас Барселона РБ Лейпциг
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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