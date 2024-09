Дани Ольмо рассказал свои впечатления от одноклубника

Испанский хавбек «Барселоны» Дани Ольмо выразил свое мнение о бразильском вингере каталонцев Рафинью:

«Мы с Рафой сыгрались с самого начала. Он очень хороший игрок и отличный человек, который помогает в раздевалке молодым игрокам и мне, когда я только пришел. Это игрок, который лично мне очень нравится, и упорно работает для команды».

Испанец и бразилец сыграли за «Барселону» бок о бок 2 матча, оба из которых каталонцы выиграли.

Ольмо перешел в «Барселону» из «РБ Лейпцига» за 55 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего испанца в 60 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Ольмо провел за «РБ Лейпциг» в Бундеслиге 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

