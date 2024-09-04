Come to Galatasaray! Каким чудом чемпиону Турции удалось подписать Осимхена

Одной из главных трансферных интриг лета-2024 в футболе являлось определение нового клуба для многолетнего лидера атак «Наполи» Виктора Осимхена. На лучшего футболиста Африки-2023 претендовали многие топовые представители европейского континента, а также богатые саудиты, которые в целом были готовы удовлетворить практически все пожелания как «Наполи» по сумме отступных, так и самого форварда по размеру заработной платы.

Однако в конечном итоге Виктор Осимхен продолжит карьеру там, где это кажется невозможным даже после официального сообщения – в турецкой Суперлиге в рядах действующего чемпиона «Галатасарая». Почему это произошло и каким чудом (иначе, учитывая масштаб фигуры форварда и конкурентные возможности его нового клуба) 24-кратному чемпиону Турции удалось заполучить в свои ряды Осимхена вы узнаете из этого материала…

Прежде всего, стоит напомнить, что Виктор Осимхен перешел в «Наполи» в начале сентября 2020 года из «Лилля» за 77,5 миллионов евро. Всего за год до этого «догам» посчастливилось выкупить африканца у бельгийского «Шарлеруа» за 22,4 миллиона евро, а качественный сезон во Франции (18 голов и 6 ассистов в 38 официальных поединках за «Лилль») привел к повышению «ценника» на Осимхена в разы. Хотя, справедливости ради, стоит отмечать, что «Наполи» пришлось пристойно переплатить из-за высокой конкуренции за право подписать Виктора, ведь номинальная оценочная стоимость нигерийского бомбардира на Transfermarkt составляла на тот момент 40 миллионов евро.

Как бы там ни было, а Осимхен пришелся в Неаполе ко двору. В течение четырех сезонов он стабильно забивал 10+ мячей в итальянской Серии А, а в чемпионате-2022/23 и вовсе наколотил 26 мячей, став лучшим голеадором первенства. В том же сезоне «Наполи» в третий раз в истории и впервые за 33 года и с момента ухода из клуба Диего Марадоны стал чемпионом Серии А – феноменальное достижение для «голубых».

В декабре минувшего года Осимхен продлил контракт с «Наполи» до лета 2026-го. Новое соглашение подразумевало не только повышение оклада игрока до 10 миллионов евро, но и установление клаусулы форварда на уровне 130 миллионов. Тем самым неаполитанцы страховали себя на случай неожиданного предложения по форварду от «богатых мира сего», в результате чего они могли оказаться и без лучшего нападающего, и без возможности получить за него очень хорошие отступные.

Казалось бы, идиллия в отношениях Осимхена и «Наполи» продолжится как минимум в текущем сезоне, но… По факту все вышло совсем наоборот. Лето нынешнего года стало поворотным в карьере нигерийца. Более того, уже поздней весной было понятно, что в «Наполи» на Виктора, как минимум в среднесрочной перспективе, уже не рассчитывают. У команды поменялся наставник, и после своего прихода на тренерский мостик неаполитанцев Антонио Конте дал понять, что абсолютно готов к расставанию с Осимхеном.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

В июне нигерийца активно сватали в «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен», однако ни английскому, ни французскому грандам продвинуться в вопросе подписания Осимхена так и не удалось. А в середине августа «за дело», как казалось тогда, всерьез взялись «Челси» и «Аль-Ахли». Ситуацию изначально осложняло то, что «Наполи» хотел выручить от ухода своего топ-форварда только 130 миллионов евро. Тем самым итальянцы «спугнули» и «Манчестер Юнайтед», и «Пари Сен-Жермен». Когда же в Неаполе выразили готовность к снижению запросной стоимости на Осимхена, в торги попытался включиться «Ливерпуль». «Красные» желали провернуть сделку молниеносно, но потерпели неудачу: согласовав все вопросы с «Наполи», они увязли в торгах по уровню зарплаты с самим Виктором, вследствие чего приняли решение отказаться от трансфера.

«Челси» вел переговоры более выдержанно, но в конечном итоге, и он успеха не достиг. В частности, авторитетные британские источники информировали, что в стане «синих» четко решили, что запрашиваемая зарплата Осимхена не соответствовала бы новому потолку зарплат в клубе, а компромиссного соглашения с африканцем лондонцам найти не удалось.

По сути, главная надежда у Осимхена оставалась только на «Аль-Ахли», но саудиты внезапно «соскочили» – отдали 40 миллионов фунтов за форварда «Брентфорда» Айвана Тоуни, чем окончательно закрыли возможность для осуществления сделки по форварду «Наполи».

Важно, что в сложившейся ситуации Осимхен уже окончательно «сжег мосты» во взаимоотношениях с «Наполи». Оставаться в клубе в дальнейшем для него было бы сродни самоубийству, так как «голубые» исключили Виктора из заявки на сезон, а их главный тренер Антонио Конте в одном из интервью дал понять, что решение об этом (исключении Осимхена из первой команды) является окончательным и ничего в нем изменить уже невозможно.

Таким образом, Осимхен на финише работы летнего трансферного окна-2024 оказался фактически у разбитого корыта. Новый клуб в топ-лигах он найти не смог, отпугнув всех претендентов своими требованиями по зарплате, а запасной, как ему казалось, вариант с «Аль-Ахли» также неожиданно стал неактуальным. Если бы Виктор остался в «Наполи», то это означало бы, что он до января окажется без игровой практики и с крайне сомнительными перспективами в дальнейшем все-таки где-то выторговать свои условия.

И тут на горизонте возник «Галатасарай». Этот клуб провел переговоры с «Наполи» и самим футболистом в стремительном ключе, понимая, что сейчас складываются наилучшие условия для осуществления подобного рода сделки. Стамбульские «львы» отправили на Апеннины футбольного посредника Джорджа Гарди, который ранее уже неоднократно помогал им заполучать звездных игроков с опытом выступлений в Серии А – в частности, Мауро Икарди, Дриса Мертенса и Николо Дзаньоло. Гонцу очень быстро удалось обсудить все ключевые аспекты сделки, и она была одобрена – как со стороны «Наполи», так и самим Осимхеном.

Единственное, на чем настоял «Наполи» – это на продлении контракта с форвардом еще на один год. Неаполитанцы, отдавая Осимхена в «Галатасарай» без опции и обязательства выкупа, резонно посчитали, что подобный формат сделки ставит их в невыгодное положение, ведь летом 2025-го, когда Виктор вернется из Стамбула, у него останется лишь годичное соглашение с «Наполи», и это вынудит итальянцев охотнее идти на снижение цены и торги по футболисту с заинтересованными сторонами.

Сам Осимхен согласился на переезд в Стамбул, который де-факто стал для него «спасительной соломинкой», только с условием возможного ухода из «Галатасарая» в январе, если по форварду поступит устраивающее «Наполи» и самого игрока предложение. В таком случае «львы» тоже не окажутся в обиде, так как получат определенную финансовую компенсацию.

Важно также, что «Галатасарай» не будет ничего платить за аренду Осимхена, однако возьмет на себя полную выплату зарплаты футболиста по контракту с «Наполи», а это около 10 миллионов евро. Для итальянского клуба подобного рода условие было ключевым в формате обсуждения аренды. В конце концов, боссы «Галатасарая» также были вынуждены поспешить, несмотря на то, что трансферное окно в Турции открыто до 13 сентября, а это одна из наиболее поздних дат во всем европейском футболе. Здесь ситуация заключалась в том, что чемпиону Турции требовалось уложиться в сроки, отведенные УЕФА для заявки игроков на Лигу Европы, а оставить Осимхена за бортом этого турнира не могли себе позволить ни сам «Галатасарай», ни «Наполи» и нигериец, которые прямо заинтересованы в продолжении выступлений игрока на максимально высоком уровне, который можно считать «витриной».

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен оказался не нужен Антонио Конте

Собственно говоря, такое стечение обстоятельств и привели к тому, что у «Галатасарая» сложился пазл, позволивший этому клубу заполучить в свои ряды одного из наиболее звездных футболистов в истории «львов».

За «Наполи» Осимхен забил 76 мячей и отдал 18 результативных передач в 133 поединках. Теперь в Турции от него уж точно будут ждать такой же, а то и лучшей результативности, так как статус топ-звезды к этому точно обязывает. А вот как все сложится в реальности, и что даст карьере Осимхена вояж в Турцию – оценим в январе или в мае следующего года. Пока лишь понятно, что Виктор в значительной степени оказался заложником собственной алчности и, возможно, завышенной самооценки. Впрочем, это свойственно многим звездам мирового футбола. Однако многих из них подобного рода поведение, в конечном итоге, и сгубило…