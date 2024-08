ОФИЦИАЛЬНО. А как же Осимхен? Саудовский клуб подписал форварда-лудомана

Саудовский клуб Аль-Ахли официально объявил о трансфере 28-летнего английского форварда Айвана Тоуни из Брентфорда.

Сообщается, что саудиты заплатили за нападающего сборной Англии 40 миллионов фунтов стерлингов. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

Интересно, что Аль-Ахли параллельно работал и над трансфером Виктора Осимхена из Наполи, но мог позволить себе подписать только одного игрока. Сейчас Осимхен окончательно испортил отношения с руководством неаполитанцев и может больше не получать игрового времени.

Айван выступал за «Брентфорд» с 2020 года. В прошлом сезоне форвард забил 4 гола в 17 матчах АПЛ.

В 2023 году Тоуни был дисквалифицирован и пропустил около 8 месяцев. Он был обвинен в ставках на свою команду, а позже ему диагнастировали лудоманию.

