В среду, 2 апреля, состоится матч 30-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Брентфорд». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

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Ньюкасл

Перед паузой на международные матчи «Ньюкасл» завоевал трофей. В финале Кубка Английской лиги команда со счетом 2:1 обыграл «Ливерпуль». Для «Ньюкасла» этот трофей стал первым, завоеванным клубом на внутренней арене с 1955 года. При этом два тура назад «Ньюкасл» поиграл «Ливерпулю» в матче чемпионата со счетом 0:2. В предыдущем туре «сороки» отправились в гости к «Вест Хэму» и одержали победу со счетом 1:0. В турнирной таблице «Ньюкасл» занимает шестое место. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет всего два очка.

Брентфорд

После серии удачных матчей «Брентфорд» слегка притормозил. Команда сыграла вничью в «Эвертоном» (1:1) и проиграла «Астон Вилле» (0:1). А вот в матче предыдущего тура «Брентфорд» справился с «Борнмутом» (2:1). «Брентфорд» набрал 41 очко и в турнирной таблице расположился на 11 месте. Команда может спокойно доигрывать сезон, не опасаясь за свою судьбу.

Личные встречи

В матче первого круга «Бренфорд» одержал победу со счетом 4:2. А в матче Кубка Английской лиги сильнее оказался «Ньюкасл» (3:1).

«Ньюкасл» – «Брентфорд»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ньюкасл» забивает в среднем по 1,85 гола за игру. Средняя результативность «Брентфорда» в гостях составляет 1,43 гола за матч.

Возможные составы

«Ньюкасл»: Поуп, Ливраменто, Берн, Шер, Триппьер, Тонали, Бруно Гимараеш, Жоэлинтон, Барнс, Мерфи, Исак.

«Брентфорд»: Флэккен, Айер, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер, Янельт, Ньоргор, Шаде, Мбемо, Дамсгор, Висса.

Прогноз

В очных встречах команды играют результативно. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,15.