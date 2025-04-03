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Ньюкасл
02.04.2025 21:45 – FT 2 : 1
Брентфорд
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Англия
03 апреля 2025, 04:51 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:10
59
0

Ньюкасл – Брентфорд – 2:1. Невероятный удар Тонали. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги

03 апреля 2025, 04:51 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:10
59
0
Ньюкасл – Брентфорд – 2:1. Невероятный удар Тонали. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля состоялся матч 30-й тур Английской Премьер-лиги.

Ньюкасл переиграл Брентфорд (2:1). Победный стал феноменальный гол, который забил Сандро Тонали ударом с фланга.

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты, после чего был заменен.

АПЛ. 30-й тур, 2 апреля

Ньюкасл – Брентфорд – 2:1

Голы: Исак, 45+2, Тонали, 74 – Мбемо, 66 (пен)

Видео голов и обзор

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александер Исак Сандро Тонали Егор Ярмолюк Бриан Мбемо видео голов и обзор курьезы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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