Англия03 апреля 2025, 04:51 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:10
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Ньюкасл – Брентфорд – 2:1. Невероятный удар Тонали. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги
03 апреля 2025, 04:51 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:10
59
0
Вечером 2 апреля состоялся матч 30-й тур Английской Премьер-лиги.
Ньюкасл переиграл Брентфорд (2:1). Победный стал феноменальный гол, который забил Сандро Тонали ударом с фланга.
Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты, после чего был заменен.
АПЛ. 30-й тур, 2 апреля
Ньюкасл – Брентфорд – 2:1
Голы: Исак, 45+2, Тонали, 74 – Мбемо, 66 (пен)
Видео голов и обзор
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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