Ньюкасл – Брентфорд – 2:1. Невероятный удар Тонали. Видео голов и обзор

Вечером 2 апреля состоялся матч 30-й тур Английской Премьер-лиги.

Ньюкасл переиграл Брентфорд (2:1). Победный стал феноменальный гол, который забил Сандро Тонали ударом с фланга.

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты, после чего был заменен.

АПЛ. 30-й тур, 2 апреля

Ньюкасл – Брентфорд – 2:1

Голы: Исак, 45+2, Тонали, 74 – Мбемо, 66 (пен)

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