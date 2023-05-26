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Англия
26 мая 2023, 19:48 |
1590
0

Повлияло на дисквалификацию. У игрока Брентфорда диагностировали лудоманию

Айван Тоуни отстранен от футбола на 8 месяцев

26 мая 2023, 19:48 |
1590
0
Повлияло на дисквалификацию. У игрока Брентфорда диагностировали лудоманию
Getty Images/Global Images Ukraine. Айван Тоуни

27-летний английский футболист ямайского происхождения Айван Тоуни, который выступает на позиции форварда за «Брентфорд», дисквалифицирован на 8 месяцев.

Это случилось после того, как суд признал виновным футболиста в том, что он делал ставки на спорт. Из 262 ставок, 13 были сделаны на поражение своей команды.

Однако изначально Тоуни грозило 15 месяцев дисквалификации. На решение сократить срок повлияло то, что у Айвана диагностировали лудоманию – патологическое пристрастие к азартным играм.

К тому же нет никаких доказательств, что форвард был способен повлиять на результат одного из тринадцати матчей, на которые он делал ставки, так как игрок не участвовал в тех играх. Также Тоуни продемонстрировал «искреннее раскаяние».

В текущем сезоне Тоуни провел 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отличился 21 голом и 5 ассистами. Ему разрешено вернуться к тренировкам только со своим клубом в течение последних четырех месяцев его отстранения, начиная с 17 сентября 2023 года.

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дисквалификация Брентфорд ставки на спорт Айван Тоуни азарт
Источник Sky Sports
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