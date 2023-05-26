Повлияло на дисквалификацию. У игрока Брентфорда диагностировали лудоманию
Айван Тоуни отстранен от футбола на 8 месяцев
27-летний английский футболист ямайского происхождения Айван Тоуни, который выступает на позиции форварда за «Брентфорд», дисквалифицирован на 8 месяцев.
Это случилось после того, как суд признал виновным футболиста в том, что он делал ставки на спорт. Из 262 ставок, 13 были сделаны на поражение своей команды.
Однако изначально Тоуни грозило 15 месяцев дисквалификации. На решение сократить срок повлияло то, что у Айвана диагностировали лудоманию – патологическое пристрастие к азартным играм.
К тому же нет никаких доказательств, что форвард был способен повлиять на результат одного из тринадцати матчей, на которые он делал ставки, так как игрок не участвовал в тех играх. Также Тоуни продемонстрировал «искреннее раскаяние».
В текущем сезоне Тоуни провел 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отличился 21 голом и 5 ассистами. Ему разрешено вернуться к тренировкам только со своим клубом в течение последних четырех месяцев его отстранения, начиная с 17 сентября 2023 года.
🚨 BREAKING 🚨— Football Daily (@footballdaily) May 26, 2023
FA release reasons for Ivan Toney’s betting breaches ⤵️
• Made 16 bets on his own team to win 15 different games
• Bet 13 times on his own team to lose in 7 different matches - (Did not play in any of these)
He's also been diagnosed with a gambling addiction pic.twitter.com/azQFdFSHgR
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