Форвард Брентфорда дисквалифицирован на 8 месяцев из-за ставок на спорт

27-летний английский футболист ямайского происхождения Айван Тоуни, который выступает на позиции форварда за «Брентфорд», дисквалифицирован на 8 месяцев.

«Айван Тони был отстранен от любой футбольной и связанной с футболом деятельности с немедленным вступлением в силу на восемь месяцев, а также оштрафован на 50 000 фунтов стерлингов и предупрежден о своем будущем поведении за нарушение правил ставок FA.

Нападающему «Брентфорда» было предъявлено обвинение в 262 нарушениях правила FA E8 в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021 года. Впоследствии FA отозвала 30 из этих нарушений, а он признал оставшиеся 232.

Санкции были впоследствии наложены независимой регулирующей комиссией после личного слушания. Ему разрешено вернуться к тренировкам только со своим клубом в течение последних четырех месяцев его отстранения, начиная с 17 сентября 2023 года.

Письменные причины этих санкций независимой регулирующей комиссией будут опубликованы в установленном порядке, и FA подождет, чтобы рассмотреть их, прежде чем давать дальнейшие комментарии», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

В текущем сезоне Тоуни провел 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отличился 21 голом и 5 ассистами.

