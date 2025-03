ФОТО. Игрок Арсенала впечатлил всех поступком после матча. Респект

Полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор впечатлил мир своим поступком.

Поступок Эдегора после матча с Израилем заслуживает уважения – он остался в раздевалке после победы, помогая убирать.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Во вторник полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор сделал три ассиста и помог команде обыграть Израиль (4:2) в квалификации ЧМ-2026.

Помимо игры, он проявил уважение и за пределами поля, поддержав персонал после матча.

While on international duty with Norway, captain Martin Ødegaard stayed behind to help staff clean the locker room after team celebrations 👏 pic.twitter.com/yjjCCPD8RY