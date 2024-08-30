Форвард сборной Англии близок к переходу в Саудовскую Аравию

Форвард «Брентфорда» и сборной Англии Айвен Тоуни близок к переходу в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Athletic.

По их информации, клубы уже согласовали трансфер, сумма которого составит 40 миллионов евро. Условия личного контракта с Тоуни также согласованы. Для 28-летнего англичанина уже запланирован медосмотр.

При этом по-прежнему нет уверенности в том, что трансфера состоится. Параллельно «Аль-Ахли» работает над трансфером Виктора Осимхена из «Наполи», и подписан будет лишь один из двух форвардов.