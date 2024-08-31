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  4. Наполи исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока. В чем причина?
Италия
31 августа 2024, 13:43 |
723
1

Наполи исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока. В чем причина?

Виктор Осимхен не сможет участвовать в матчах Серии А

31 августа 2024, 13:43 |
723
1
Наполи исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Итальянский «Наполи» исключил из заявки на сезон Серии А 2024/25 нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, отношения между 25-летним футболистом и неаполитанским клубом разрушены. Руководство считает, что игрок больше не является частью проекта, сам нигериец также хочет уйти, но на своих условиях.

Также из заявки был исключен португальский защитник Марио Руй. Его ситуация идентична ситуации Виктора Осимхена.

В сезоне 2023/24 Виктор Осимхен провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее Виктор Осимхен имел варианты с переходом в «Челси» или «Аль-Ахли».

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Виктор Осимхен Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу заявка Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Дані Рохас
Туда его, алчного фаната бабок. Иди в АПЛ, чертина!
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