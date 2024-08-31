Наполи исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока. В чем причина?
Виктор Осимхен не сможет участвовать в матчах Серии А
Итальянский «Наполи» исключил из заявки на сезон Серии А 2024/25 нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, отношения между 25-летним футболистом и неаполитанским клубом разрушены. Руководство считает, что игрок больше не является частью проекта, сам нигериец также хочет уйти, но на своих условиях.
Также из заявки был исключен португальский защитник Марио Руй. Его ситуация идентична ситуации Виктора Осимхена.
В сезоне 2023/24 Виктор Осимхен провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее Виктор Осимхен имел варианты с переходом в «Челси» или «Аль-Ахли».
🚨⛔️ Napoli have officially excluded Victor Osimhen from their Serie A squad list for the season!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2024
Osimhen and Mario Rui are both OUT as Napoli consider them out of the project.
Relationship broken with both players… they also want to leave but on their terms. pic.twitter.com/bLDYkm6RQy
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