Италия21 декабря 2024, 10:47 |
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Отстранен. Пьяный защитник клуба Серии А дебоширил и нарушал ПДД
Анди Пельмар беспредельничал, находясь пьяным за рулем
21 декабря 2024, 10:47 |
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Французский защитник «Лечче» Анди Пельмар попал в не самую приятную ситуацию во время отдыха в Франции, сообщает Pianeta Lecce.
По информации источника, 24-летний игрок после рождественского ужина, будучи пьяным, сел за руль и несколько раз нарушал правил дорожного движения: заезжал на пешеходную зону, превышал скорость и скрывался о полиции.
В конечном итоге, игрок был задержан, а итальянский клуб вывел француза из состава и готовит дисциплинарные меры.
Ранее сообщалось о том, что «Лечче» минимально одолел «Монцу».
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