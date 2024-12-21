Отстранен. Пьяный защитник клуба Серии А дебоширил и нарушал ПДД

Французский защитник «Лечче» Анди Пельмар попал в не самую приятную ситуацию во время отдыха в Франции, сообщает Pianeta Lecce.

По информации источника, 24-летний игрок после рождественского ужина, будучи пьяным, сел за руль и несколько раз нарушал правил дорожного движения: заезжал на пешеходную зону, превышал скорость и скрывался о полиции.

В конечном итоге, игрок был задержан, а итальянский клуб вывел француза из состава и готовит дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось о том, что «Лечче» минимально одолел «Монцу».