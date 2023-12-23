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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с Осимхеном
Италия
23 декабря 2023, 15:56 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с Осимхеном

Нигерийский форвард останется в клубе до 2026 года

23 декабря 2023, 15:56 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с Осимхеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Наполи» официально сообщил о продлении контракта с ключевым форвардом команды Виктором Осимхеном. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года, предыдущий контракт действовал до 2025 года.

Финансовые условия сделки не называются. Однако ранее в СМИ сообщалось о том, что в контракте будет прописана клаусула в размере 130 миллионов евро, а зарплата 24-летнего нигерийца поднимется до 10 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Серии А.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 8 голов и 3 ассиста в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Наполи Виктор Осимхен продление контракта
Источник ФК Наполи
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