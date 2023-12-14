Есть клаусула. Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном
Нигерийский форвард останется в клубе
«Наполи» согласовал новый контракт с лидером атак команды Виктором Осимхеном. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. В контракте прописана клаусула в размере 130 миллионов евро.
Зарплата Осимхена не называется, но ранее Николо Скира сообщал о том, что она составит 10 миллионов евро в год. Это сделает Осимхена самым высокооплачиваемым игроком Серии А.
В нынешнем сезоне на счету Осимхена 7 голов и 2 ассиста в 15 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта
Наставник донецкого клуба прокомментировал поражение в матче ЛЧ против «драконов»