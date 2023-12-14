Есть клаусула. Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном

«Наполи» согласовал новый контракт с лидером атак команды Виктором Осимхеном. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. В контракте прописана клаусула в размере 130 миллионов евро.

Зарплата Осимхена не называется, но ранее Николо Скира сообщал о том, что она составит 10 миллионов евро в год. Это сделает Осимхена самым высокооплачиваемым игроком Серии А.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 7 голов и 2 ассиста в 15 матчах за «Наполи» во всех турнирах.