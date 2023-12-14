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  4. Есть клаусула. Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном
Италия
14 декабря 2023, 09:23 |
535
2

Есть клаусула. Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном

Нигерийский форвард останется в клубе

14 декабря 2023, 09:23 |
535
2
Есть клаусула. Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Наполи» согласовал новый контракт с лидером атак команды Виктором Осимхеном. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. В контракте прописана клаусула в размере 130 миллионов евро.

Зарплата Осимхена не называется, но ранее Николо Скира сообщал о том, что она составит 10 миллионов евро в год. Это сделает Осимхена самым высокооплачиваемым игроком Серии А.

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 7 голов и 2 ассиста в 15 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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luceorius
 Замала клаусула, Челсі активує її та купить гравця, хіба що сам Осімхен буде проти.
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