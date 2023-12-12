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  4. Наполи готов сделать Осимхена самым высокооплачиваемым игроком Серии А
Италия
12 декабря 2023, 14:33 |
382
0

Наполи готов сделать Осимхена самым высокооплачиваемым игроком Серии А

Чемпионы Италии намерены продлить контракт с нигерийским форвардом

12 декабря 2023, 14:33 |
382
0
Наполи готов сделать Осимхена самым высокооплачиваемым игроком Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Наполи» готовит новый контракт для лидера атак команды Виктора Осимхена. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, чемпионы Италии готовы предложить 24-летнему нигерийскому форварду контракт до лета 2027 года с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Это сделает Осимхена самым высокооплачиваемым игроком Серии А.

Нынешний контракт Осимхена истекает летом 2025 года. На счету форварда 6 голов и 2 ассиста в 14 матчах за «Наполи» в нынешнем сезоне. Вчера он был признан лучшим игроком года в Африке.

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Наполи Виктор Осимхен продление контракта
Источник Николо Скира
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