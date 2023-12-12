Наполи готов сделать Осимхена самым высокооплачиваемым игроком Серии А

«Наполи» готовит новый контракт для лидера атак команды Виктора Осимхена. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, чемпионы Италии готовы предложить 24-летнему нигерийскому форварду контракт до лета 2027 года с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Это сделает Осимхена самым высокооплачиваемым игроком Серии А.

Нынешний контракт Осимхена истекает летом 2025 года. На счету форварда 6 голов и 2 ассиста в 14 матчах за «Наполи» в нынешнем сезоне. Вчера он был признан лучшим игроком года в Африке.