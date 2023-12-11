Италия11 декабря 2023, 22:41 |
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Лидер Наполи был признан лучшим игроком года в Африке
Награда досталась Виктору Осимхену
11 декабря 2023, 22:41 |
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Лучшим игроком 2023 года в Африке был признан форвард «Наполи» Виктор Осимхен. В борьбе за награду он опередил защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими и форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Осимхен стал первым нигерийским игроком за последние 24 года, кто выиграл эту награду. В 1999 году игроком года в Африке был признан форвард «Арсенал» Нванкво Кану.
В 2023 году Осимхен стал чемпионом Италии с «Наполи» и лучшим бомбардиром сезона в Серии А. В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 2 ассиста в 14 матчах во всех турнирах.
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