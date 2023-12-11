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Италия
11 декабря 2023, 22:41 |
356
0

Лидер Наполи был признан лучшим игроком года в Африке

Награда досталась Виктору Осимхену

11 декабря 2023, 22:41 |
356
0
Лидер Наполи был признан лучшим игроком года в Африке
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Лучшим игроком 2023 года в Африке был признан форвард «Наполи» Виктор Осимхен. В борьбе за награду он опередил защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими и форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Осимхен стал первым нигерийским игроком за последние 24 года, кто выиграл эту награду. В 1999 году игроком года в Африке был признан форвард «Арсенал» Нванкво Кану.

В 2023 году Осимхен стал чемпионом Италии с «Наполи» и лучшим бомбардиром сезона в Серии А. В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 2 ассиста в 14 матчах во всех турнирах.

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Наполи Виктор Осимхен Мохамед Салах Ашраф Хакими
Источник Sport.ua
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