Африканский игрок года. Оглашен список претендентов
Хакими, Осимхен и Салах претендуют на награду
Конфедерация футбола Африки объявила список претендентов на звание лучшего африканского игрок года.
На награду претендуют защитник ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими, вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах, а также форвард «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен.
Фаворитом считается Осимхен, который вместе с неаполитанской командой выиграл чемпионат Италии.
На приз лучшему вратарю года претендуют Андре Онана (Интер, МЮ), Яссин Буну (Аль-Хиляль) и Эль-Шенави (Аль-Ахли).
На звание лучшему африканскому тренеру претендуют Валид Реграри (Марокко), Алиу Сиссе (Сенегал) и Абдельхак Беншиха (ФК Симба Танзания).
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