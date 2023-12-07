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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 17:22 |
567
1

Африканский игрок года. Оглашен список претендентов

Хакими, Осимхен и Салах претендуют на награду

07 декабря 2023, 17:22 |
567
1
Африканский игрок года. Оглашен список претендентов
cafonline.com

Конфедерация футбола Африки объявила список претендентов на звание лучшего африканского игрок года.

На награду претендуют защитник ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими, вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах, а также форвард «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен.

Фаворитом считается Осимхен, который вместе с неаполитанской командой выиграл чемпионат Италии.

На приз лучшему вратарю года претендуют Андре Онана (Интер, МЮ), Яссин Буну (Аль-Хиляль) и Эль-Шенави (Аль-Ахли).

На звание лучшему африканскому тренеру претендуют Валид Реграри (Марокко), Алиу Сиссе (Сенегал) и Абдельхак Беншиха (ФК Симба Танзания).

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Ашраф Хакими Мохамед Салах Виктор Осимхен Андре Онана Яссин Буну Валид Реграги Алиу Сиссе
Источник BBC
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Осімхен,Онана,Реграрі )
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