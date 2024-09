Новый клуб звезды Наполи запустил трансляцию с отслеживанием его самолета

25-летний нигерийский форвард итальянского Наполи Виктор Осимхен в ближайшее время станет игроком турецкого Галатасарая.

Как сообщает Фабрицио Романо, это будет аренда игрока на 1 сезон без опции выкупа. Кроме того, соглашение также включает возможность прекращения аренды в январе. Этот пункт предусмотрен на случай интереса к Осимхену со стороны топ-клубов, и в случае его активации Галатасарай получит денежную компенсацию.

Турецкий клуб будет платить 9 из 10 млн евро годовой зарплаты игрока. Виктор также договорился с Наполи об уменьшении клаусулы с €130 до € 75 млн. У итальянского коллектива будет опция продления контракта до 2027 года.

А пресс-служба Галатасарая в YouTube запустила трансляцию, на которой предложила своим болельщикам в режиме LIVE проследить за самолетом с Осимхеном на борту, который напрявлялся в Стамбул. Виктор успешно прилетел и в ближайшее время Галатасарай официально объявил об аренде нападащего.

