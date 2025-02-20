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Испания
20 февраля 2025, 01:23 |
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Разочарование. Звезда Реала хочет покинуть клуб

Эндрик не особо доволен количеством своего игрового времени

20 февраля 2025, 01:23 |
250
0
Разочарование. Звезда Реала хочет покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик хотел бы покинуть клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, 18-летний футболист и его окружение разочарованы тем игровым временем, которое главный тренер команды Карло Анчелотти дает игроку. Рассматривается вариант аренды.

В текущем сезоне Эндрик провел 22 матча на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что 2 звезды хотят покинуть «Реал».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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