Разочарование. Звезда Реала хочет покинуть клуб
Эндрик не особо доволен количеством своего игрового времени
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик хотел бы покинуть клуб, сообщает Fichajes.
По информации источника, 18-летний футболист и его окружение разочарованы тем игровым временем, которое главный тренер команды Карло Анчелотти дает игроку. Рассматривается вариант аренды.
В текущем сезоне Эндрик провел 22 матча на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что 2 звезды хотят покинуть «Реал».
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