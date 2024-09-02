Вместо Челси в Турцию. Осимхен нашел новый клуб

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в «Галатасарай».

Как сообщает Фабрицио Романо, «Галатасарай» достиг принципиальной договоренности с «Наполи» по аренде Виктора Осимхена. Аренда на один год, зарплата покрыта, так как «Наполи» принял эти условия.

Делегация «Галатасарая» встретится с Осимхеном в «Наполи» в ближайшие часы для получения окончательного согласия на трансфер. Также «Галатасарай» согласился покрыть зарплату Виктора Осимхена в размере 9/10 млн евро до конца сезона. Арендное соглашение с «Наполи» не включает опцию или обязательство выкупа. Теперь дело за малым – получить согласие Виктора.

Раннее появилась информация, что «Наполи» исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока.