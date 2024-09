Вместо Челси в Турцию. Осимхен нашел новый клуб

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в «Галатасарай».

Как сообщает Фабрицио Романо, «Галатасарай» достиг принципиальной договоренности с «Наполи» по аренде Виктора Осимхена. Аренда на один год, зарплата покрыта, так как «Наполи» принял эти условия.

Делегация «Галатасарая» встретится с Осимхеном в «Наполи» в ближайшие часы для получения окончательного согласия на трансфер. Также «Галатасарай» согласился покрыть зарплату Виктора Осимхена в размере 9/10 млн евро до конца сезона. Арендное соглашение с «Наполи» не включает опцию или обязательство выкупа. Теперь дело за малым – получить согласие Виктора.

Раннее появилась информация, что «Наполи» исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока.

🚨🟡🔴 Galatasaray have reached an agreement in principle with Napoli over loan deal for Victor Osimhen!



One year loan, salary covered as Napoli have accepted these conditions.



Gala’s delegation to meet with Osimhen in Napoli in next hours for final green light to the move. pic.twitter.com/Heh7SJ50Yc