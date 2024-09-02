Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вместо Челси в Турцию. Осимхен нашел новый клуб
Италия
02 сентября 2024, 18:18 | Обновлено 02 сентября 2024, 18:29
1536
3

Вместо Челси в Турцию. Осимхен нашел новый клуб

Нигерийский нападающий в последний момент отказал «Челси»

02 сентября 2024, 18:18 | Обновлено 02 сентября 2024, 18:29
1536
3
Вместо Челси в Турцию. Осимхен нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в «Галатасарай».

Как сообщает Фабрицио Романо, «Галатасарай» достиг принципиальной договоренности с «Наполи» по аренде Виктора Осимхена. Аренда на один год, зарплата покрыта, так как «Наполи» принял эти условия.

Делегация «Галатасарая» встретится с Осимхеном в «Наполи» в ближайшие часы для получения окончательного согласия на трансфер. Также «Галатасарай» согласился покрыть зарплату Виктора Осимхена в размере 9/10 млн евро до конца сезона. Арендное соглашение с «Наполи» не включает опцию или обязательство выкупа. Теперь дело за малым – получить согласие Виктора.

Раннее появилась информация, что «Наполи» исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока.

По теме:
Фабрицио подтвердил. Игрок ПСЖ перешел в чемпионат Саудовской Аравии
Будет играть с Роналду? Талантливый вингер Челси близок к уходу в Аль-Наср
Три минуты Виктора Коваленко
Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Виктор Осимхен Фабрицио Романо трансферы трансферы Серии A Галатасарай
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный эксперт рассказал, почему Динамо будет трудно набирать очки в ЛЕ
Футбол | 02 сентября 2024, 17:59 0
Известный эксперт рассказал, почему Динамо будет трудно набирать очки в ЛЕ
Известный эксперт рассказал, почему Динамо будет трудно набирать очки в ЛЕ

Киевлян ждут проблемы с логистикой

Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Теннис | 02 сентября 2024, 09:15 0
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин

Коко Гофф покинула турнир

Суркис назвал главную цель Динамо на сезон
Футбол | 02.09.2024, 15:10
Суркис назвал главную цель Динамо на сезон
Суркис назвал главную цель Динамо на сезон
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Футбол | 02.09.2024, 07:35
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
Футбол | 01.09.2024, 21:18
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Наполі дурні, ну нехай би грав, він купу користі міг принести
Ответить
+3
Микола Захарченко
Це якийсь футбольний "суіцид" для Осімхена , від чемпіона і кращого бомбардира в Італії - до чемпіонату Турції ... А як же Челсі і нові виклики ?
Ответить
0
Main
Динамо приготовиться 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
02.09.2024, 11:25 3
Бокс
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
01.09.2024, 16:36 9
Футбол
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Сондерс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
01.09.2024, 18:44 6
Бокс
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
01.09.2024, 12:15 7
Футбол
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
Пока управу не нашли. Известна 3-я участница 1/4 финала US Open
02.09.2024, 04:33
Теннис
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
02.09.2024, 07:55 35
Футбол
ВИДЕО. Как Джексон запорол супершанс на 90+3 после гениального паса Мудрика
ВИДЕО. Как Джексон запорол супершанс на 90+3 после гениального паса Мудрика
01.09.2024, 19:13 5
Футбол
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
01.09.2024, 07:55 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем