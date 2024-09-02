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Англия
02 сентября 2024, 02:29 | Обновлено 02 сентября 2024, 02:49
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Два лидера, что у украинцев? Таблица АПЛ 2024/25 после трех сыгранных туров

31 августа – 1 сентября прошли матчи 3-го тура чемпионата Англии

02 сентября 2024, 02:29 | Обновлено 02 сентября 2024, 02:49
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Два лидера, что у украинцев? Таблица АПЛ 2024/25 после трех сыгранных туров
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа – 1 сентября прошли матчи 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

В центральном поединке тура Ливерпуль на выезде разгромил Манчестер Юнайтед 3:0.

Прошлогодний чемпион Манчестер Сити благодаря хет-трику Эрлинга Холанда одолел Вест Хэм 3:1.

Арсенал дома сыграл вничью с Брайтоном 1:1. Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 80-й минуте вместо Юрриена Тимбера.

Челси на своем поле расписал мировую с Кристал Пэлас 1:1. Украинец Михаил Мудрик не попал в старт пенсионеров, но на 74-й заменил Мало Гюсто.

Борнмут выдал сумасшедший камбек в игре против Эвертона, победив 3:2, хотя до 87-й уступал 0:2. В этом матче приняли участия двое украинцев: Виталий Миколенко (Эвертон) и Илья Забарный (Борнмут). Оба отыграли все 90 минут.

Брентфорд без украинского хавбека Егора Ярмолюка уверенно выиграл у Саутгемптона 3:1.

После трех сыгранных туров чемпионата Англии лидерами являются Манчестер Сити и Ливерпуль, которые пока не теряли очков и набрали 9 из 9 возможных баллов. По 7 пунктов сразу у трех команд: Брайтона, Арсенала с Зинченко и Ньюкасла.

Брентфорд с Ярмолюком располагается на 6-м месте с 6 баллами. У Борнмута и Ильи Забарного – 8-я позиция (5 очков). Челси и Мудрик находятся на 11-й строчке с 4 пунктами, а Эвертон и Миколенко – последние (20-е) без набранных баллов.

АПЛ 2024/25. 3-й тур, 31 августа – 1 сентября

  • Арсенал – Брайтон – 1:1
  • Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 1:1
  • Лестер – Астон Вилла – 1:2
  • Ипсвич – Фулхэм – 1:1
  • Эвертон – Борнмут – 2:3
  • Брентфорд – Саутгемптон – 3:1
  • Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3
  • Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:1
  • Челси – Кристал Пэлас – 1:1
  • Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 0:3

Таблица АПЛ 2024/25 после трех туров:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 9 - 2 9
2 Ливерпуль 3 3 0 0 7 - 0 9
3 Брайтон 3 2 1 0 6 - 2 7
4 Арсенал 3 2 1 0 5 - 1 7
5 Ньюкасл 3 2 1 0 4 - 2 7
6 Брентфорд 3 2 0 1 5 - 4 6
7 Астон Вилла 3 2 0 1 4 - 4 6
8 Борнмут 3 1 2 0 5 - 4 5
9 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3 - 2 5
10 Тоттенхэм 3 1 1 1 6 - 3 4
11 Челси 3 1 1 1 7 - 5 4
12 Фулхэм 3 1 1 1 3 - 3 4
13 Вест Хэм 3 1 0 2 4 - 5 3
14 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
15 Лестер 3 0 1 2 3 - 5 1
16 Кристал Пэлас 3 0 1 2 2 - 5 1
17 Ипсвич Таун 3 0 1 2 2 - 7 1
18 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3 - 9 1
19 Саутгемптон 3 0 0 3 1 - 5 0
20 Эвертон 3 0 0 3 2 - 10 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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