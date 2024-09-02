Два лидера, что у украинцев? Таблица АПЛ 2024/25 после трех сыгранных туров
31 августа – 1 сентября прошли матчи 3-го тура чемпионата Англии
31 августа – 1 сентября прошли матчи 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
В центральном поединке тура Ливерпуль на выезде разгромил Манчестер Юнайтед 3:0.
Прошлогодний чемпион Манчестер Сити благодаря хет-трику Эрлинга Холанда одолел Вест Хэм 3:1.
Арсенал дома сыграл вничью с Брайтоном 1:1. Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 80-й минуте вместо Юрриена Тимбера.
Челси на своем поле расписал мировую с Кристал Пэлас 1:1. Украинец Михаил Мудрик не попал в старт пенсионеров, но на 74-й заменил Мало Гюсто.
Борнмут выдал сумасшедший камбек в игре против Эвертона, победив 3:2, хотя до 87-й уступал 0:2. В этом матче приняли участия двое украинцев: Виталий Миколенко (Эвертон) и Илья Забарный (Борнмут). Оба отыграли все 90 минут.
Брентфорд без украинского хавбека Егора Ярмолюка уверенно выиграл у Саутгемптона 3:1.
После трех сыгранных туров чемпионата Англии лидерами являются Манчестер Сити и Ливерпуль, которые пока не теряли очков и набрали 9 из 9 возможных баллов. По 7 пунктов сразу у трех команд: Брайтона, Арсенала с Зинченко и Ньюкасла.
Брентфорд с Ярмолюком располагается на 6-м месте с 6 баллами. У Борнмута и Ильи Забарного – 8-я позиция (5 очков). Челси и Мудрик находятся на 11-й строчке с 4 пунктами, а Эвертон и Миколенко – последние (20-е) без набранных баллов.
АПЛ 2024/25. 3-й тур, 31 августа – 1 сентября
- Арсенал – Брайтон – 1:1
- Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 1:1
- Лестер – Астон Вилла – 1:2
- Ипсвич – Фулхэм – 1:1
- Эвертон – Борнмут – 2:3
- Брентфорд – Саутгемптон – 3:1
- Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3
- Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:1
- Челси – Кристал Пэлас – 1:1
- Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 0:3
Таблица АПЛ 2024/25 после трех туров:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17
|Ипсвич Таун
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Which result impressed you most this weekend? 🤔#TheKickOff pic.twitter.com/TNBRwGB50w— Premier League (@premierleague) September 1, 2024
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