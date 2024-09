Два лидера, что у украинцев? Таблица АПЛ 2024/25 после трех сыгранных туров

31 августа – 1 сентября прошли матчи 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

В центральном поединке тура Ливерпуль на выезде разгромил Манчестер Юнайтед 3:0.

Прошлогодний чемпион Манчестер Сити благодаря хет-трику Эрлинга Холанда одолел Вест Хэм 3:1.

Арсенал дома сыграл вничью с Брайтоном 1:1. Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 80-й минуте вместо Юрриена Тимбера.

Челси на своем поле расписал мировую с Кристал Пэлас 1:1. Украинец Михаил Мудрик не попал в старт пенсионеров, но на 74-й заменил Мало Гюсто.

Борнмут выдал сумасшедший камбек в игре против Эвертона, победив 3:2, хотя до 87-й уступал 0:2. В этом матче приняли участия двое украинцев: Виталий Миколенко (Эвертон) и Илья Забарный (Борнмут). Оба отыграли все 90 минут.

Брентфорд без украинского хавбека Егора Ярмолюка уверенно выиграл у Саутгемптона 3:1.

После трех сыгранных туров чемпионата Англии лидерами являются Манчестер Сити и Ливерпуль, которые пока не теряли очков и набрали 9 из 9 возможных баллов. По 7 пунктов сразу у трех команд: Брайтона, Арсенала с Зинченко и Ньюкасла.

Брентфорд с Ярмолюком располагается на 6-м месте с 6 баллами. У Борнмута и Ильи Забарного – 8-я позиция (5 очков). Челси и Мудрик находятся на 11-й строчке с 4 пунктами, а Эвертон и Миколенко – последние (20-е) без набранных баллов.

АПЛ 2024/25. 3-й тур, 31 августа – 1 сентября

Таблица АПЛ 2024/25 после трех туров:

