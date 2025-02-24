Яков КИНАРЕЙКИН: «Мы играли в свой футбол. К сожалению, проиграли»
Кипер «Карпат» прокомментировал игру своей команды в матче против «Динамо»
В поединке 18-го тура УПЛ львовские «Карпаты» уступили киевскому «Динамо» со счетом 0:2.
Вратарь «Карпат» Яков Кинарейкин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча с киевлянами.
– Какие впечатления от сегодняшнего поединка с лидером чемпионата?
– Впечатления очень положительные. Всегда классно выходить играть против «Динамо». К сожалению, проиграли, но с мячом мы играли хорошо, могли забивать. Такое бывает, это футбол, это эмоции.
– В первом тайме «Динамо» устроило серьезное давление на ваши ворота, иногда даже с линии ворот игроки «Карпат» выносили мяч. Это «Динамо» вас часто прощало, или «Карпаты» лучше играли в обороне?
– В обороне мы сегодня играли очень организованно, особенно первый тайм. Но и «Динамо» нас прижало в первой половине игры, что мы не смогли выйти из своей половины поля. Я не знаю, здесь как кому нравится.
– Несмотря на то, что команда сегодня проиграла, по твоему мнению, за это поражение не должно быть стыдно?
– Да, сто процентов. Мы играли в свой футбол, пытались быть активными как с мячом, так и без, поэтому это поражение можно записывать не к отрицательным результатам.
«Динамо» продолжает находиться на первом месте, имея в своем активе 46 очков. «Карпаты», в свою очередь, шестые в таблице с 24 пунктами.
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