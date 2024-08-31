Миколенко против Забарного, невероятный крах Эвертона, успех Брентфорда

Эвертон в матче 3-го тура чемпионата Англии проиграл Борнмуту 2:3. После двух поражений на старте сезоне ливерпульская команда была близка к тому, чтобы хотя бы набрать очки, но упустила преимущество в два гола.

Борнмут забил два мяча в компенсированное время. Виталий Миколенко отыграл весь матч. У гостей весь матч провел Илья Забарный.

Среди других результатов отметим уверенную победу Брентфорда над Саутгемптоном 3:1. Продажа ведущего форварда Айвана Тоуни не помешала одолеть соперника. Егор Ярмолюк провел игру в запасе.

Чемпионат Англии. 3-й тур

Эвертон – Борнмут 2:3

Голы: Кин, 50, Калверт-Льюин, 57 – Семеньо, 87, Лок, 90+2, Синистерра, 90+6

Лестер – Астон Вилла 1:2

Голы: Буананотте, 73 – Онана, 28, Дуран, 64

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон 1:1

Голы: Вуд, 10 – Беллгард, 12

Ипсвич – Фулхэм 1:1

Голы: Дилэп, 15 – Траоре, 32

Брентфорд – Саутгемптон 3:1

Голы: Мбуэмо, 43, 65, Висса, 69 – Сугавара, 90+5