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Чемпионат Англии
Брентфорд
31.08.2024 17:00 – FT 3 : 1
Саутгемптон
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Англия
31 августа 2024, 19:01 | Обновлено 31 августа 2024, 19:27
1519
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Миколенко против Забарного, невероятный крах Эвертона, успех Брентфорда

Ливерпульская команда не может набрать очки в сезоне АПЛ

31 августа 2024, 19:01 | Обновлено 31 августа 2024, 19:27
1519
1
Миколенко против Забарного, невероятный крах Эвертона, успех Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine

Эвертон в матче 3-го тура чемпионата Англии проиграл Борнмуту 2:3. После двух поражений на старте сезоне ливерпульская команда была близка к тому, чтобы хотя бы набрать очки, но упустила преимущество в два гола.

Борнмут забил два мяча в компенсированное время. Виталий Миколенко отыграл весь матч. У гостей весь матч провел Илья Забарный.

Среди других результатов отметим уверенную победу Брентфорда над Саутгемптоном 3:1. Продажа ведущего форварда Айвана Тоуни не помешала одолеть соперника. Егор Ярмолюк провел игру в запасе.

Чемпионат Англии. 3-й тур

Эвертон – Борнмут 2:3
Голы: Кин, 50, Калверт-Льюин, 57 – Семеньо, 87, Лок, 90+2, Синистерра, 90+6

Лестер – Астон Вилла 1:2
Голы: Буананотте, 73 – Онана, 28, Дуран, 64

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон 1:1
Голы: Вуд, 10 – Беллгард, 12

Ипсвич – Фулхэм 1:1
Голы: Дилэп, 15 – Траоре, 32

Брентфорд – Саутгемптон 3:1
Голы: Мбуэмо, 43, 65, Висса, 69 – Сугавара, 90+5

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Виталий Миколенко Илья Забарный Эвертон Борнмут Лестер Астон Вилла Ноттингем Форест Вулверхэмптон Ипсвич Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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ALKOSruLKA
у Іпсвіча нічия 1-1... а в таблиці 0 очок... рівень!
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