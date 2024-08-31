Миколенко против Забарного, невероятный крах Эвертона, успех Брентфорда
Ливерпульская команда не может набрать очки в сезоне АПЛ
Эвертон в матче 3-го тура чемпионата Англии проиграл Борнмуту 2:3. После двух поражений на старте сезоне ливерпульская команда была близка к тому, чтобы хотя бы набрать очки, но упустила преимущество в два гола.
Борнмут забил два мяча в компенсированное время. Виталий Миколенко отыграл весь матч. У гостей весь матч провел Илья Забарный.
Среди других результатов отметим уверенную победу Брентфорда над Саутгемптоном 3:1. Продажа ведущего форварда Айвана Тоуни не помешала одолеть соперника. Егор Ярмолюк провел игру в запасе.
Чемпионат Англии. 3-й тур
Эвертон – Борнмут 2:3
Голы: Кин, 50, Калверт-Льюин, 57 – Семеньо, 87, Лок, 90+2, Синистерра, 90+6
Лестер – Астон Вилла 1:2
Голы: Буананотте, 73 – Онана, 28, Дуран, 64
Ноттингем Форест – Вулверхэмптон 1:1
Голы: Вуд, 10 – Беллгард, 12
Ипсвич – Фулхэм 1:1
Голы: Дилэп, 15 – Траоре, 32
Брентфорд – Саутгемптон 3:1
Голы: Мбуэмо, 43, 65, Висса, 69 – Сугавара, 90+5
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