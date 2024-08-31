Зинченко не помог. Арсенал потерял очки в матче против Брайтона

В субботу, 31 августа 2024 года, состоялся матч-открытие 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и «Брайтоном». Встреча закончилась со счетом 1:1.

На 28-й минуте поединка «канониры» завладели преимуществом, когда первый гол в матче забил Кай Хаверц.

Однако в начале второго тайма произошла неприятность для «Арсенала» Деклан Райс получил в странном эпизоде получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Менее чем через 10 минут после этого нападающий «чаек» Жоао Педро сравнял счет в матче.

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Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко появился на поле вместо Юрриена Тимбера на 80-й минуте.

АПЛ. 3-й тур. 31 августа

Арсенал – Брайтон – 1:1

Голы: Хаверц, 28 – Педро, 58

Удаление: Райс, 49 (вторая желтая)