Зинченко не помог. Арсенал потерял очки в матче против Брайтона
Матч закончился со счетом 1:1
В субботу, 31 августа 2024 года, состоялся матч-открытие 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и «Брайтоном». Встреча закончилась со счетом 1:1.
На 28-й минуте поединка «канониры» завладели преимуществом, когда первый гол в матче забил Кай Хаверц.
Однако в начале второго тайма произошла неприятность для «Арсенала» Деклан Райс получил в странном эпизоде получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Менее чем через 10 минут после этого нападающий «чаек» Жоао Педро сравнял счет в матче.
❗️ Видео голов и удаления Райса в Telegram-канале об АПЛ!
Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко появился на поле вместо Юрриена Тимбера на 80-й минуте.
АПЛ. 3-й тур. 31 августа
Арсенал – Брайтон – 1:1
Голы: Хаверц, 28 – Педро, 58
Удаление: Райс, 49 (вторая желтая)
🔵⚪️ @OfficialBHAFC fight back against 10-man Arsenal for a point 🤝#ARSBHA #TheKickOff pic.twitter.com/zyQVKOzN9F— Premier League (@premierleague) August 31, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Серб – о фиаско во встрече с Алексеем Попыриным
Поединок состоится 31 августа в 17:00 по Киеву