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Чемпионат Англии
Арсенал
31.08.2024 14:30 – FT 1 : 1
Брайтон
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Англия
31 августа 2024, 16:25 | Обновлено 31 августа 2024, 16:33
1339
4

Зинченко не помог. Арсенал потерял очки в матче против Брайтона

Матч закончился со счетом 1:1

31 августа 2024, 16:25 | Обновлено 31 августа 2024, 16:33
1339
4
Зинченко не помог. Арсенал потерял очки в матче против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 августа 2024 года, состоялся матч-открытие 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и «Брайтоном». Встреча закончилась со счетом 1:1.

На 28-й минуте поединка «канониры» завладели преимуществом, когда первый гол в матче забил Кай Хаверц.

Однако в начале второго тайма произошла неприятность для «Арсенала» Деклан Райс получил в странном эпизоде получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Менее чем через 10 минут после этого нападающий «чаек» Жоао Педро сравнял счет в матче.

❗️ Видео голов и удаления Райса в Telegram-канале об АПЛ!

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко появился на поле вместо Юрриена Тимбера на 80-й минуте.

АПЛ. 3-й тур. 31 августа

Арсенал – Брайтон – 1:1
Голы: Хаверц, 28 – Педро, 58

Удаление: Райс, 49 (вторая желтая)

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Брайтон Кай Хаверц Жоао Педро Жункейра Деклан Райс удаление (красная карточка)
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 4
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Igrok4
Зінченко якраз таки допоміг зберегти нічию
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+4
Harun Bakircioğlu
Райс подкакал, что на него не похоже. Это его первая красная карточка в АПЛ за 9 сезонов.
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+2
pol-55
Ну гості пішли ніякої поваги до *породистих* хозяїв,душили душили...короче Арс відскочив.Брайтон стартонув! з такою грою далі наробить шороху.
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+1
Mishka_Tayson
У пана Дмитра (автора допису), очевидно, якась особиста антипатія до Олександра Зінченка. Це виглядає не надто професійно.
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0
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