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Чемпионат Англии
Арсенал
31.08.2024 14:30 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 августа 2024, 17:48 |
50
0

Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 августа в 14:30 матч чемпионата Англии

29 августа 2024, 17:48 |
50
0
Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 31 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Брайтон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Брайтон
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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