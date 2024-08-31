31 августа на «Эмирейтс» пройдет матч 3-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда уже давно не становилась чемпионом Англии. Но все сходятся на том, что долгая и кропотливая работа Артеты дает сейчас свои плоды, и канониры позапрошлого, а особенно прошлого сезона были уже достойны титула - просто сейчас на Туманном Альбионе есть еще и Манчестер Сити Пепа Гвардиолы. Перед новым раундом чемпионской гонки в Лондоне смогли сделать точечное усиление под основу. Но если Калафьори провел полноценные сборы, то в плане усиления центра поля англичане слишком много времени потратили на попытки договориться с Субименде. В итоге из Реала Сосьедад купили другого хавбека, Мерино. Но уже после старта сезона в АПЛ, где столичный гранд уверенно, 2:0, победил Вулверхэмптон. И даже повторили этот счет с более сильной Астон Виллой.

Брайтон энд Хоув Альбион

Клуб угадал с прошлым менеджером, Де Дзерби (да и предшественник итальянца, Поттер, неплохо котировался и по сути был продан в Челси). Роберто привел чаек к дебюту в Лиге Европы, но по ходу прошлого сезона слишком уж сильно занимался собственным трудоустройством с повышением. В итоге команда заметно сдала по сравнению с 2022/2023, а итальянец отправился летом в Марсель. Его сменил другой молодой иностранный наставник, Хорцелер - он заставил говорить о себе после того, как поднял Санкт-Паули в Бундеслигу 1. Были и любопытные подписания - Козьер-Дюберри, Рюттер, Виффер, Груда. Это в основном инвестиции в будущее, но все равно команда начала сезон с 3:0 на поле Эвертона. А потом вырвали победу и на поле Манчестер Юнайтед.

Статистика личных встреч

Альбион неплохо играл со столичным грандом. Но в прошлом сезоне подопечные Артеты дважды сухо выиграли у этого противника.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут уверенной победы канониров. Они очень хороши, и даже такого крепкого противника они обыграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,94).