Звездный игрок Реала вышел на матч с Ман Сити на уколах и отыграл 90 минут

26-летний уругвайский хавбек Федерико Вальверде провел ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (3:1) на уколах.

По информации AS, у Федерико были проблемы с левым бедром и он даже пропустил предматчевую тренировку.

Вальверде решил не пропускать встречу. Врачи сделали уругвайцу укол. В итоге Федерико вышел в старте, вывел команду с капитанской повязкой и провел все 90 минут.

23 февраля королевский клуб играл против Жироны (2:0) в 25-м туре Ла Лиги. Вальверде остался на скамейке запасных, получив заслуженный отдых.

Реал прошел Ман Сити со счетом 6:2 по сумме двух встреч и в 1/8 финала еврокубка сыграет против Атлетико Мадрид.