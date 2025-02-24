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Лига чемпионов
24 февраля 2025, 05:19 |
376
0

Звездный игрок Реала вышел на матч с Ман Сити на уколах и отыграл 90 минут

Федерико Вальверде вывел команду на ответную игру с горожанами с капитанской повязкой

24 февраля 2025, 05:19 |
376
0
Звездный игрок Реала вышел на матч с Ман Сити на уколах и отыграл 90 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

26-летний уругвайский хавбек Федерико Вальверде провел ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (3:1) на уколах.

По информации AS, у Федерико были проблемы с левым бедром и он даже пропустил предматчевую тренировку.

Вальверде решил не пропускать встречу. Врачи сделали уругвайцу укол. В итоге Федерико вышел в старте, вывел команду с капитанской повязкой и провел все 90 минут.

23 февраля королевский клуб играл против Жироны (2:0) в 25-м туре Ла Лиги. Вальверде остался на скамейке запасных, получив заслуженный отдых.

Реал прошел Ман Сити со счетом 6:2 по сумме двух встреч и в 1/8 финала еврокубка сыграет против Атлетико Мадрид.

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Федерико Вальверде Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити травма травма бедра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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