Звездный игрок Реала вышел на матч с Ман Сити на уколах и отыграл 90 минут
Федерико Вальверде вывел команду на ответную игру с горожанами с капитанской повязкой
26-летний уругвайский хавбек Федерико Вальверде провел ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (3:1) на уколах.
По информации AS, у Федерико были проблемы с левым бедром и он даже пропустил предматчевую тренировку.
Вальверде решил не пропускать встречу. Врачи сделали уругвайцу укол. В итоге Федерико вышел в старте, вывел команду с капитанской повязкой и провел все 90 минут.
23 февраля королевский клуб играл против Жироны (2:0) в 25-м туре Ла Лиги. Вальверде остался на скамейке запасных, получив заслуженный отдых.
Реал прошел Ман Сити со счетом 6:2 по сумме двух встреч и в 1/8 финала еврокубка сыграет против Атлетико Мадрид.
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