Хаби Алонсо поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги чемпионов

Легендарный экс-полузащитник и нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов сезона 2024/25:

«Это Лига чемпионов. У нас восемь отличных соперников, и это точно будет напряженно. Очевидно, я тоже с нетерпением жду возвращения на Энфилд».

В рамках Лиги чемпионов, «Байер» будет соревноваться против: «Интера», «Милана», «РБ Зальцбурга» и «Спарты» на домашнем стадионе. А также действующим чемпионам Бундеслиги придется играть на чужом стадионе против: «Ливерпуля», «Атлетико», «Фейеноорда» и «Бреста».

В сезоне 2023/24 «Байеру» удалось завоевать титул чемпиона Германии, не проиграв ни одного матча.

