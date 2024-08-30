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Германия
30 августа 2024, 18:04 | Обновлено 30 августа 2024, 18:33
946
0

Хаби Алонсо поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги чемпионов

Коуч Байера хочет снова побывать на Энфилде

30 августа 2024, 18:04 | Обновлено 30 августа 2024, 18:33
946
0
Хаби Алонсо поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Легендарный экс-полузащитник и нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов сезона 2024/25:

«Это Лига чемпионов. У нас восемь отличных соперников, и это точно будет напряженно. Очевидно, я тоже с нетерпением жду возвращения на Энфилд».

В рамках Лиги чемпионов, «Байер» будет соревноваться против: «Интера», «Милана», «РБ Зальцбурга» и «Спарты» на домашнем стадионе. А также действующим чемпионам Бундеслиги придется играть на чужом стадионе против: «Ливерпуля», «Атлетико», «Фейеноорда» и «Бреста».

В сезоне 2023/24 «Байеру» удалось завоевать титул чемпиона Германии, не проиграв ни одного матча.

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Хаби Алонсо Байер Лига чемпионов жеребьевка Интер Милан Милан РБ Зальцбург Спарта Прага Ливерпуль Атлетико Мадрид Фейеноорд Брест (Франция)
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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