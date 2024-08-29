29 августа в 22:00 по киевскому времени проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

В поединке сыграют испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встречаются на арене в испанской Севилье.

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Первый матч неделей ранее на арене в словацком городе Кошице завершился победой испанской команды (2:0).

Бетис – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)