Лига конференций29 августа 2024, 22:37 | Обновлено 29 августа 2024, 22:48
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Бетис – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации
29 августа 2024, 22:37 | Обновлено 29 августа 2024, 22:48
341
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29 августа в 22:00 по киевскому времени проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
В поединке сыграют испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встречаются на арене в испанской Севилье.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч неделей ранее на арене в словацком городе Кошице завершился победой испанской команды (2:0).
Бетис – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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