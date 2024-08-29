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Лига конференций
29 августа 2024, 22:37 | Обновлено 29 августа 2024, 22:48
341
0

Бетис – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации

29 августа 2024, 22:37 | Обновлено 29 августа 2024, 22:48
341
0
Бетис – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Кривбасс

29 августа в 22:00 по киевскому времени проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

В поединке сыграют испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встречаются на арене в испанской Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее на арене в словацком городе Кошице завершился победой испанской команды (2:0).

Бетис – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис - Кривбасс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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