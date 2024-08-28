Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации испанского издания Marca, в услугах Зидана лично заинтересован лидер саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Именитый португалец уже донес руководству саудовского клуба идею назначения Зидана. Сейчас «Аль-Наср» возглавляет экс-тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

Ранее Зинедин Зидан прокомментировал переход звездного нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал».