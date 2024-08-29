«Будет достижением». Экс-игрок Шахтера оценил жеребьевку Лиги чемпионов

29 августа состоялась жеребьевка основной части Лиги чемпионов по футболу. Текущий розыгрыш престижнейшего европейского турнира будет проходить по новому формату. Среди 36 участников и Шахтер.

Бывший игрок национальной сборной Украины и Шахтера Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы «горняков» в этих соревнованиях:

– К сожалению, пока «Шахтер» неубедительно выглядит даже на внутренней арене, поэтому сложно сказать, чего можно ожидать от «горняков» в Лиге чемпионов. Тем более, что соперники достались очень грозные: Арсенал, Аталанта, а с немецкими клубами у дончан всегда были проблемы.

Остается надеяться, что тренерский штаб Шахтера хорошо поработал над исправлением ошибок, особенно в линии обороны, и к еврокубковым баталиям «горняки» подойдут во всеоружии. А в том, что два последних тура пройдут в конце января, не вижу ничего страшного. Еще достаточно времени, чтобы внести коррективы в планы зимней подготовки.

Тем не менее буду осторожным в прогнозах. Если «Шахтер» выйдет из группы, это будет огромным достижением.