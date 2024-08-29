«Будет достижением». Экс-игрок Шахтера оценил жеребьевку Лиги чемпионов
Вирт прокомментировал жеребьевку нового формата Лиги чемпионов
29 августа состоялась жеребьевка основной части Лиги чемпионов по футболу. Текущий розыгрыш престижнейшего европейского турнира будет проходить по новому формату. Среди 36 участников и Шахтер.
Бывший игрок национальной сборной Украины и Шахтера Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы «горняков» в этих соревнованиях:
– К сожалению, пока «Шахтер» неубедительно выглядит даже на внутренней арене, поэтому сложно сказать, чего можно ожидать от «горняков» в Лиге чемпионов. Тем более, что соперники достались очень грозные: Арсенал, Аталанта, а с немецкими клубами у дончан всегда были проблемы.
Остается надеяться, что тренерский штаб Шахтера хорошо поработал над исправлением ошибок, особенно в линии обороны, и к еврокубковым баталиям «горняки» подойдут во всеоружии. А в том, что два последних тура пройдут в конце января, не вижу ничего страшного. Еще достаточно времени, чтобы внести коррективы в планы зимней подготовки.
Тем не менее буду осторожным в прогнозах. Если «Шахтер» выйдет из группы, это будет огромным достижением.
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