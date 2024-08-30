Кьеза определился с игровым номером в Ливерпуле. И объяснил свой выбор

Новый итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза рассказал, почему он выбрал 14-й номер:

«Это номер, который я носил в национальной сборной, это было простое решение, потому что «Ливерпуль» прислал мне видео, а в конце этого видео, которое показывало мою карьеру и голы, которые я забивал в «Фиорентине» и «Ювентусе» – я был в футболке под номером 14, поэтому я сказал: «О, это судьба!», и я выбрал номер 14».

Федерико Кьеза перешел в «Ливерпуль» 29 августа 2024 года за 12 миллионов евро. Договор итальянца рассчитан на 4 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи.