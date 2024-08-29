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  4. Это фиаско. Кривбасс пропустил от Бетиса 3 мяча за 4 мин перед перерывом
Лига конференций
29 августа 2024, 22:47 | Обновлено 29 августа 2024, 23:01
1028
11

Это фиаско. Кривбасс пропустил от Бетиса 3 мяча за 4 мин перед перерывом

Бетис забил голы на 40-й, 41-й и 43-й минутах матча Лиги конференций

29 августа 2024, 22:47 | Обновлено 29 августа 2024, 23:01
1028
11
Это фиаско. Кривбасс пропустил от Бетиса 3 мяча за 4 мин перед перерывом
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

29 августа в 22:00 по киевскому времени проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

В поединке сыграют испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встречаются на арене в испанской Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее на арене в словацком городе Кошице завершился победой испанской команды (2:0).

Кривбасс пропустил от Бетиса 3 мяча за 4 мин перед перерывом

Бетис забил голы на 40-й, 41-й и 43-й минутах матча Лиги конференций.

Счет 3:0 в пользу Бетиса, команды ушли на перерыв.

🏆 Лига конференций Q4

4-й раунд. Ответный матч. Севилья (Испания), 29 августа

Бетис (Испания) – Кривбасс (Кривой Рог) – 3:0 (перерыв)

Голы: Айтор Руибаль, 40, Абде Эззалзули, 41, 43

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Бетис Кривбасс Кривой Рог видео голов и обзор Лига конференций Бетис - Кривбасс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 11
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adidas777
Безхарактерні довбні! 
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+6
ozzy
вернидуб - он и в Африке ДУБ!!!
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+2
Gleb
Чья то ставочка на Тотале сыграла.Вообще девчонки держались не плохо,но как  первой палкой сбили целку ,то  понравилось и попросили ещё  в две оставшиеся щели кинуть.
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+1
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Dnipro87
Ща відіграються  
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+1
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Frank Piter
Давай по новой Юра, все х..ня 
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0
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