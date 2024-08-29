Это фиаско. Кривбасс пропустил от Бетиса 3 мяча за 4 мин перед перерывом

29 августа в 22:00 по киевскому времени проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

В поединке сыграют испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встречаются на арене в испанской Севилье.

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Первый матч неделей ранее на арене в словацком городе Кошице завершился победой испанской команды (2:0).

Кривбасс пропустил от Бетиса 3 мяча за 4 мин перед перерывом

Бетис забил голы на 40-й, 41-й и 43-й минутах матча Лиги конференций.

Счет 3:0 в пользу Бетиса, команды ушли на перерыв.

🏆 Лига конференций Q4

4-й раунд. Ответный матч. Севилья (Испания), 29 августа

Бетис (Испания) – Кривбасс (Кривой Рог) – 3:0 (перерыв)

Голы: Айтор Руибаль, 40, Абде Эззалзули, 41, 43