Это фиаско. Кривбасс пропустил от Бетиса 3 мяча за 4 мин перед перерывом
Бетис забил голы на 40-й, 41-й и 43-й минутах матча Лиги конференций
29 августа в 22:00 по киевскому времени проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
В поединке сыграют испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встречаются на арене в испанской Севилье.
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Первый матч неделей ранее на арене в словацком городе Кошице завершился победой испанской команды (2:0).
Кривбасс пропустил от Бетиса 3 мяча за 4 мин перед перерывом
Бетис забил голы на 40-й, 41-й и 43-й минутах матча Лиги конференций.
Счет 3:0 в пользу Бетиса, команды ушли на перерыв.
🏆 Лига конференций Q4
4-й раунд. Ответный матч. Севилья (Испания), 29 августа
Бетис (Испания) – Кривбасс (Кривой Рог) – 3:0 (перерыв)
Голы: Айтор Руибаль, 40, Абде Эззалзули, 41, 43
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