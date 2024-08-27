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Лига конференций
27 августа 2024, 17:23 | Обновлено 27 августа 2024, 17:42
16
0

Бетис – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 августа в 22:00 пройдет матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций

27 августа 2024, 17:23 | Обновлено 27 августа 2024, 17:42
16
0
Бетис – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

В поединке сыграют испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встретятся на арене в испанской Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее на арене словацком городе Кошице завершился победой испанской команды (2:0).

Победитель этой пары гарантирует осенью будет играть в основном раунде Лиги конференций. Команда, которая проиграет, попрощается с еврокубками 2024/25.

Кривбасс сначала выступал в Лиге Европы – команда Юрия Вернидуба в 3-м раунде квалификации ЛЕ уступила Виктории Пльзень из Чехии (1:2 и 0:1) и перешла в Лигу конференций.

Бетис – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях.

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Лига конференций Бетис Кривбасс Кривой Рог смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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