29 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

В поединке сыграют испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встретятся на арене в испанской Севилье.

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Первый матч неделей ранее на арене словацком городе Кошице завершился победой испанской команды (2:0).

Победитель этой пары гарантирует осенью будет играть в основном раунде Лиги конференций. Команда, которая проиграет, попрощается с еврокубками 2024/25.

Кривбасс сначала выступал в Лиге Европы – команда Юрия Вернидуба в 3-м раунде квалификации ЛЕ уступила Виктории Пльзень из Чехии (1:2 и 0:1) и перешла в Лигу конференций.

Бетис – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях.