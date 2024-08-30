Испания30 августа 2024, 00:17 |
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ФОТО. Знаковое празднование. Жирона отметила игру Цыганкова
Виктор забил гол и сделал ассист
30 августа 2024, 00:17 |
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Жирона в матче 3-го тура чемпионата Испании разгромила Осасуну 4:0, а хавбек Виктор Цыганков забил гол и сделал результативную передачу. Для команды это первая победа в сезоне, а украинец отпраздновал ее уже в привычном для себя стиле – достал световой меч из легендарных фильмов Звездные воины.
Впервые Цыганков показал такое празднование еще в прошлом сезоне, отметив, что является большим поклонником ЗВ.
«Уже знаковое празднование в Ла Лиге», – отметили в Жироне.
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