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  4. ФОТО. Знаковое празднование. Жирона отметила игру Цыганкова
Испания
30 августа 2024, 00:17 |
890
0

ФОТО. Знаковое празднование. Жирона отметила игру Цыганкова

Виктор забил гол и сделал ассист

30 августа 2024, 00:17 |
890
0
ФОТО. Знаковое празднование. Жирона отметила игру Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Жирона в матче 3-го тура чемпионата Испании разгромила Осасуну 4:0, а хавбек Виктор Цыганков забил гол и сделал результативную передачу. Для команды это первая победа в сезоне, а украинец отпраздновал ее уже в привычном для себя стиле – достал световой меч из легендарных фильмов Звездные воины.

Впервые Цыганков показал такое празднование еще в прошлом сезоне, отметив, что является большим поклонником ЗВ.

«Уже знаковое празднование в Ла Лиге», – отметили в Жироне.

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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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