ФОТО. Знаковое празднование. Жирона отметила игру Цыганкова

Жирона в матче 3-го тура чемпионата Испании разгромила Осасуну 4:0, а хавбек Виктор Цыганков забил гол и сделал результативную передачу. Для команды это первая победа в сезоне, а украинец отпраздновал ее уже в привычном для себя стиле – достал световой меч из легендарных фильмов Звездные воины.

Впервые Цыганков показал такое празднование еще в прошлом сезоне, отметив, что является большим поклонником ЗВ.

«Уже знаковое празднование в Ла Лиге», – отметили в Жироне.