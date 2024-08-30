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Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
29.08.2024 22:30 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
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Испания
30 августа 2024, 00:35 | Обновлено 30 августа 2024, 00:54
195
2

Реал благодаря голу Вини Жуниора ушел от поражения в игре с Лас-Пальмасом

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве галакактикос

30 августа 2024, 00:35 | Обновлено 30 августа 2024, 00:54
195
2
Реал благодаря голу Вини Жуниора ушел от поражения в игре с Лас-Пальмасом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вечером 29 августа на стадионе Гран-Канария прошел матч 3-го тура Ла Лиги.

Лас-Пальмас оказал достойное сопротивление мадридскому Реалом и даже длительное время вел в счете.

Реал благодаря голу Вини Жуниора с пенальти ушел от поражения в игре с Лас-Пальмасом (1:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве галакактикос, а ворота защищал Тибо Куртуа.

После трех туров Реал занимает 4-е место с 5 очками, а лидируют Барселона (9) и Вильярреал (7).

Ла Лига. 3-й тур, 29 августа

Лас-Пальмас – Реал – 1:1

Голы: Молейро, 5 – Винисиус Жуниор, 69 (пен)

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Ron Noiill
Ну і дніща. Думали якщо купити тридцятирічну черепашку,то можна пів команди заради нього під шконку загнати?
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OKs100
Ну вы и реализовали турнирную таблицу на сайте . В графе форма матчи должны идти слева направо, а не справа налево. 
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