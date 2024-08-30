Реал благодаря голу Вини Жуниора ушел от поражения в игре с Лас-Пальмасом
Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве галакактикос
Вечером 29 августа на стадионе Гран-Канария прошел матч 3-го тура Ла Лиги.
Лас-Пальмас оказал достойное сопротивление мадридскому Реалом и даже длительное время вел в счете.
Реал благодаря голу Вини Жуниора с пенальти ушел от поражения в игре с Лас-Пальмасом (1:1).
Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве галакактикос, а ворота защищал Тибо Куртуа.
После трех туров Реал занимает 4-е место с 5 очками, а лидируют Барселона (9) и Вильярреал (7).
Ла Лига. 3-й тур, 29 августа
Лас-Пальмас – Реал – 1:1
Голы: Молейро, 5 – Винисиус Жуниор, 69 (пен)
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