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Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
29.08.2024 22:30 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 августа 2024, 03:30 | Обновлено 30 августа 2024, 03:54
39
0

Лас-Пальмас – Реал – 1:1. Гол Винисиуса Жуниора. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Ла Лиги

30 августа 2024, 03:30 | Обновлено 30 августа 2024, 03:54
39
0
Лас-Пальмас – Реал – 1:1. Гол Винисиуса Жуниора. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 августа на стадионе Гран-Канария прошел матч 3-го тура Ла Лиги.

Лас-Пальмас оказал достойное сопротивление мадридскому Реалом и даже длительное время вел в счете.

Реал благодаря голу Винисиуса Жуниора с пенальти ушел от поражения в игре с Лас-Пальмасом (1:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве галакактикос, а ворота защищал Тибо Куртуа.

После трех туров Реал занимает 4-е место с 5 очками, а лидируют Барселона (9) и Вильярреал (7).

Ла Лига. 3-й тур, 29 августа

Лас-Пальмас – Реал – 1:1

Голы: Молейро, 5 – Винисиус Жуниор, 69 (пен)

Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Молейро, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Винисиус Жуниор, 69 мин (пен)

События матча

69’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Альберто Молейро (Лас-Пальмас).
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Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор Винисиус Жуниор пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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