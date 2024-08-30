Вечером 29 августа на стадионе Гран-Канария прошел матч 3-го тура Ла Лиги.

Лас-Пальмас оказал достойное сопротивление мадридскому Реалом и даже длительное время вел в счете.

Реал благодаря голу Винисиуса Жуниора с пенальти ушел от поражения в игре с Лас-Пальмасом (1:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве галакактикос, а ворота защищал Тибо Куртуа.

После трех туров Реал занимает 4-е место с 5 очками, а лидируют Барселона (9) и Вильярреал (7).

Ла Лига. 3-й тур, 29 августа

Лас-Пальмас – Реал – 1:1

Голы: Молейро, 5 – Винисиус Жуниор, 69 (пен)

Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Молейро, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Винисиус Жуниор, 69 мин (пен)