Анчелотти оценил неубедительный старт Реала в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от неудачного старта подопечных в новом сезоне чемпионата Испании.

Мадридцы, как известно, в 3-м туре сыграли на выезде вничью 1:1 с «Лас-Пальмасом» и имеют в активе 5 очков из девяти возможных.

«Я не вижу недостатка характера или отношения. Иногда просто не находишь лучший способ играть. Мне нужно более четко представлять стратегию, чтобы дать ясность игрокам. Когда возникает проблема, именно тренер должен взять на себя ответственность за поиск решения. И я это сделаю. Нам сложно обрести солидность прошлого сезона, это понятно. Но не стоит искать оправданий. Календарь плотный, и нам нужно быстро восстанавливаться, ведь в воскресенье нас ждет еще одна игра. Мне нужно яснее объяснить стратегию, дать ясность игрокам. Это обходится нам дороже, чем мы думали… нам нужно работать и сосредоточиться на том, чего мы хотим достичь. К счастью, эти три игры показали мне много вещей, которые идут не очень хорошо. И пришло время их исправить», – заявил Анчелотти.

«Реал» на старте кампании в Ла Лиге два раза сыграл вничью и одержал одну победу.

Ранее Карло Анчелотти поделился эмоциями от того, что Килиан Мбаппе в Ла Лиге не забивает.