Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти оценил неубедительный старт Реала в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
29.08.2024 22:30 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 августа 2024, 07:43 | Обновлено 30 августа 2024, 08:40
873
1

Анчелотти оценил неубедительный старт Реала в Ла Лиге

«Галактикос» пока 5-е в турнирной таблице чемпионата

30 августа 2024, 07:43 | Обновлено 30 августа 2024, 08:40
873
1
Анчелотти оценил неубедительный старт Реала в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от неудачного старта подопечных в новом сезоне чемпионата Испании.

Мадридцы, как известно, в 3-м туре сыграли на выезде вничью 1:1 с «Лас-Пальмасом» и имеют в активе 5 очков из девяти возможных.

«Я не вижу недостатка характера или отношения. Иногда просто не находишь лучший способ играть. Мне нужно более четко представлять стратегию, чтобы дать ясность игрокам. Когда возникает проблема, именно тренер должен взять на себя ответственность за поиск решения. И я это сделаю.

Нам сложно обрести солидность прошлого сезона, это понятно. Но не стоит искать оправданий. Календарь плотный, и нам нужно быстро восстанавливаться, ведь в воскресенье нас ждет еще одна игра. Мне нужно яснее объяснить стратегию, дать ясность игрокам. Это обходится нам дороже, чем мы думали… нам нужно работать и сосредоточиться на том, чего мы хотим достичь. К счастью, эти три игры показали мне много вещей, которые идут не очень хорошо. И пришло время их исправить», – заявил Анчелотти.

«Реал» на старте кампании в Ла Лиге два раза сыграл вничью и одержал одну победу.

Ранее Карло Анчелотти поделился эмоциями от того, что Килиан Мбаппе в Ла Лиге не забивает.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 3 3 0 0 6 - 3 9
2 Вильярреал 3 2 1 0 8 - 6 7
3 Сельта 3 2 0 1 8 - 6 6
4 Атлетико Мадрид 3 1 2 0 5 - 2 5
5 Реал Мадрид 3 1 2 0 5 - 2 5
6 Леганес 3 1 2 0 3 - 2 5
7 Жирона 3 1 1 1 5 - 4 4
8 Райо Вальекано 3 1 1 1 3 - 3 4
9 Атлетик Бильбао 3 1 1 1 3 - 3 4
10 Алавес 3 1 1 1 3 - 3 4
11 Вальядолид 3 1 1 1 1 - 3 4
12 Осасуна 3 1 1 1 2 - 5 4
13 Реал Сосьедад 3 1 0 2 3 - 4 3
14 Хетафе 2 0 2 0 1 - 1 2
15 Бетис 2 0 2 0 1 - 1 2
16 Лас Пальмас 3 0 2 1 4 - 5 2
17 Севилья 3 0 2 1 3 - 4 2
18 Мальорка 3 0 2 1 1 - 2 2
19 Эспаньол 3 0 1 2 0 - 2 1
20 Валенсия 3 0 0 3 2 - 6 0
Полная таблица

По теме:
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
Лас-Пальмас – Реал – 1:1. Гол Винисиуса Жуниора. Видео голов и обзор
Реал благодаря голу Вини Жуниора ушел от поражения в игре с Лас-Пальмасом
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Лас-Пальмас Ла Лига Карло Анчелотти
Юрій Остроумов Источник: AS
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Хоккей | 29 августа 2024, 18:25 21
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026

Соперник забросил 7 шайб

Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Футбол | 29 августа 2024, 13:55 53
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы

От Украины в самом престижном клубном турнире континента участие примет только «Шахтер»

Почему ты испугался? Обладатель Золотого мяча раскритиковал игроков Динамо
Футбол | 29.08.2024, 09:28
Почему ты испугался? Обладатель Золотого мяча раскритиковал игроков Динамо
Почему ты испугался? Обладатель Золотого мяча раскритиковал игроков Динамо
Алькарас шокировал на US Open и отправился домой
Теннис | 30.08.2024, 07:59
Алькарас шокировал на US Open и отправился домой
Алькарас шокировал на US Open и отправился домой
Где Челси? Определены корзины посева перед жеребьевкой Лиги конференций
Футбол | 30.08.2024, 06:45
Где Челси? Определены корзины посева перед жеребьевкой Лиги конференций
Где Челси? Определены корзины посева перед жеребьевкой Лиги конференций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Та всім вже давно пох 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
29.08.2024, 06:23 247
Футбол
Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
28.08.2024, 23:58 15
Теннис
После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
28.08.2024, 22:24
Футбол
Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом
Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом
29.08.2024, 00:25 1
Футбол
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
29.08.2024, 08:19 4
Бокс
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
29.08.2024, 19:51 296
Футбол
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
29.08.2024, 03:49 1
Теннис
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
28.08.2024, 17:48 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем