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Испания
28 августа 2024, 16:01 | Обновлено 28 августа 2024, 16:05
292
0

Анчелотти поделился эмоциями от того, что Мбаппе в Ла Лиге не забивает

Тренер – о нынешнем состоянии французского нападающего

28 августа 2024, 16:01 | Обновлено 28 августа 2024, 16:05
292
0
Анчелотти поделился эмоциями от того, что Мбаппе в Ла Лиге не забивает
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отсутствие голов у нападающего Килиана Мбаппе в поединках чемпионата Испании.

– Мбаппе все еще адаптируется?

– И прогрессирует. Он работает, процесс идет хорошо. Как и адаптация.

– Беспокоит ли Килиана отсутствие голов в Ла Лиге?

– Последний раз он забивал 14 августа! Прошло всего две недели. Беспокоиться не о чем. Ни ему, ни нам. Он хочет забить, это понятно. И он забьет, – заявил Анчелотти.

Как известно, на счету у Мбаппе матчи в Ла Лиге против «Мальорки» и «Вальядолида», в которых он голами не отметился.

29 августа «Реал» в 3-м туре чемпионата Испании сыграет с «Лас-Пальмасом».

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе
Юрій Остроумов Источник: AS
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