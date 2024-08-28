Анчелотти поделился эмоциями от того, что Мбаппе в Ла Лиге не забивает

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отсутствие голов у нападающего Килиана Мбаппе в поединках чемпионата Испании.

– Мбаппе все еще адаптируется?

– И прогрессирует. Он работает, процесс идет хорошо. Как и адаптация.

– Беспокоит ли Килиана отсутствие голов в Ла Лиге?

– Последний раз он забивал 14 августа! Прошло всего две недели. Беспокоиться не о чем. Ни ему, ни нам. Он хочет забить, это понятно. И он забьет, – заявил Анчелотти.

Как известно, на счету у Мбаппе матчи в Ла Лиге против «Мальорки» и «Вальядолида», в которых он голами не отметился.

29 августа «Реал» в 3-м туре чемпионата Испании сыграет с «Лас-Пальмасом».