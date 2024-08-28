Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лас-Пальмас – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
29.08.2024 22:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 августа 2024, 12:15 | Обновлено 28 августа 2024, 12:26
57
0

Лас-Пальмас – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 августа матч 3-го тура Ла Лиги

28 августа 2024, 12:15 | Обновлено 28 августа 2024, 12:26
57
0
Лас-Пальмас – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

В четверг, 29 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лас-Пальмас – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Раскрыт план Лунина. Известно, когда он может покинуть Реал
Жирона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетико – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лас-Пальмас Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Футбол | 27 августа 2024, 23:55 222
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом

Сумасшедшая самоотдача, к сожалению, не помогла киевлянам попасть в групу Лиги чемпионов

Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27 августа 2024, 19:40 187
Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Безумству храбрых поем мы песню

Тренер Зальцбурга оценил уровень Динамо после матчей квалификации ЛЧ
Футбол | 28.08.2024, 10:35
Тренер Зальцбурга оценил уровень Динамо после матчей квалификации ЛЧ
Тренер Зальцбурга оценил уровень Динамо после матчей квалификации ЛЧ
Карабах – Динамо Загреб. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 28.08.2024, 11:28
Карабах – Динамо Загреб. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Карабах – Динамо Загреб. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Футбол | 28.08.2024, 01:23
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
27.08.2024, 09:11 5
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 163
Футбол
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
26.08.2024, 20:30 18
Теннис
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
27.08.2024, 17:22 11
Футбол
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
26.08.2024, 19:59
Теннис
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
26.08.2024, 13:25 19
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
26.08.2024, 22:37 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем