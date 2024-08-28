29.08.2024 22:30 - : -
Испания28 августа 2024, 12:15 | Обновлено 28 августа 2024, 12:26
57
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Лас-Пальмас – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 августа матч 3-го тура Ла Лиги
28 августа 2024, 12:15 | Обновлено 28 августа 2024, 12:26
57
0
В четверг, 29 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лас-Пальмас – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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